GIS Science

Воздушное Лазерное Сканирование (ВЛС)

Оставьте заявкуСвяжитесь с нами
vls herro

Воздушное лазерное сканирование в Москве | «Gis Science»

Воздушное лазерное сканирование – метод динамической съемки объектов геодезических измерений. Для измерения импульсный сканер фиксируют на беспилотный летательный аппарат, в отдельных случаях можно задействовать самолет или вертолет.

Дискретное сканирование территории и расположенных на ней строений производится с верхнего ракурса. Датчик регистрирует направление лазерного луча и временной период прохождения волны к поверхности и обратно. Имея координаты расположения сканера (определяется по GPS навигации) и угол разворота устройства можно с высокой точностью рассчитать координаты каждой точки по отражению лазера.

Этапы исследования

1. Подготовительный этап

  • Получение разрешения на запуск БПЛА (ПЛА) и проведение работ по сканированию местности.

  • Проверка работоспособности оборудования, калибровка по необходимости.

  • Формирование сетки базовых станций ГНСС.

  • Согласование плана полета в соответствии с целями и задачами (высота, съемочный режим, направление).

2. Сбор данных

  • Инициализация сканера в системе GPS навигации, актуальной для региона.

  • Съемка в полете согласно установленного заказчиком технического задания.

  • Предварительная визуализация сканируемого объекта для оценки полноты съемки.

  • Перенос информации с бортового накопителя в рабочий компьютер.

  • Сбор показателей с базовых станций ГНСС.

  • Набор контрольных точек.

3. Постобработка

  • Программа просчитывает траекторию движения БПЛА (ПЛА), угол направления объектива и координаты нахождения сканера во время считывания импульса.

  • Геопозиционирование изменений.

  • Сведение всех параметров сканирования в единую сеть.

  • Передача информации в систему координат объекта.

4. Камеральная обработка

  • Создание проекта.

  • Классификация данных по сегментам.

  • Определение всех типов поверхности грунта, расчет относительной высоты строений и деревьев.

  • Сбор ортофотомозаики из цифровых фотографий.

  • Расшифровка сигналов – определение контуров и внутренних линий каждого предмета.

  • Воссоздание 3D модели рельеф.

  • Воссоздание 3D модели местности.

  • Создание тематических CAD-объектов.

Достоинства воздушного лазерного сканирования

Технология обладает множеством преимуществ в сравнении с аппаратурой прошлого поколения.

  • Максимально реалистичное воссоздание 3D модели объекта.

  • Эффективность синхронизации при выполнении аэрофотосъемки.

  • Оперативное выполнение измерений и обработки данных. За 24 часа полета возможно отсканировать 44 000 Га любой территории.

  • Доступность измерений в густонаселенных пунктах и на опасных территориях.

  • Один импульс позволяет получить 4 отражения лазера.

  • Совместимость с другими типами геодезических съемок.

  • Универсальность применения.

  • Экономическая выгода.

Все работы выполняются в порядке очереди. Заявки принимаются по телефону и через специальную форму на сайте.

Процесс работы, г. Пенза
Процесс работы, г. Пенза

Сфера применения ВЛС

С помощью технологии ВЛС геодезисты собирают информацию и воссоздают подробные модели рельефа суши, для разнообразных картографических работ. данный метод удобен для исследования участков с густой растительностью, плотной застройкой, болотистым грунтом.

Область применения лазерного сканирования с воздуха многогранна:

  • Геодезия и картография.

  • Замеры параметров для системы САПР, ГИС.

  • Градостроительство.

  • Мониторинг состояния архитектуры и инфраструктуры.

  • Инженерные исследования в преддверии строительных работ.

  • Анализ для добычи полезных ископаемых.

  • Лесное хозяйство.

  • Сельское хозяйство.

  • Изучение морских и речных акваторий.

  • Диагностика состояния линейных и трассовых объектов.

  • Нефтегазовая промышленность.

  • Наблюдение за состоянием ЛЭП и прочих строений энергетического комплекса.

Скидка 20% на выполнение нулевого цикла геотехнического мониторинга

Подойдет B2B-клиентам из сферы строительства. Оставьте заявку и дождитесь звонка специалиста.

Получить скидкуСвяжитесь с нами
nazemnoe_lazernoe_skanirovanie

Специфика лазерного сканирования с воздуха

Лазерный 3D сканер крепится к БПЛА или к пилотируемому летательному аппарату, а данные обрабатываются специальной программой. GPS-ГЛОНАСС-приемник устанавливает текущее положение камеры. Изображение передается по видеоканалу на записывающее устройство.

Подготовка оборудования, г. Пенза
Подготовка оборудования, г. Пенза

Сколько в итоге сканером можно снять за сутки?

В отличие от механической техники, сканер может за 24 часа обработать 10 000 Га. Эффективность метода подтверждается достоверностью и максимальной точностью показателей. Детализация обеспечивает воспроизведение таких незначительных деталей, как крышка люка.

Преимущества нашей компании

  • собственный парк беспилотных летательных аппаратов, поставленных на учет в реестре Росавиации;

  • операторы управления имеют большой опыт;

  • организация прошла лицензирование и сертифицирование, наши заключения и проекты соответствуют государственным стандартам;

  • наши специалисты готовы выполнить замеры любых объектов даже в самых сложных условиях;

  • индивидуальный подход к каждому заказу и комплексное решение задач;

  • ознакомиться с предварительным результатом можно через 48 часов с момента сканирования;

  • обратная связь с клиентами, согласование результатов на промежуточных стадиях;

  • демократичная ценовая политика.

Воздушное лазерное сканирование, выполненное специалистами нашей компании, отличается высокой точностью, максимальной достоверностью, экономической целесообразностью.

Цены на воздушное лазерное сканирование

Воздушное лазерное сканирование

от 500 000 руб.

3D-сканирование зданий

от 35 000 руб.

Ситуационный план (для карт мелкого масштаба)

от 1500 руб.

Геоподоснова

от 6000 руб.

Топографическая съёмка

от 18000 руб.

Отзывы

testimonial-avatar-artem

Артем Будаев

Клиент

Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!

testimonial-avatar-Ilya

Илья Королев

Клиент

В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!

testimonial-avatar-petr

Петр Шестаков

Клиент

Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))

testimonial-avatar-elena

Елена Соколова

Клиент

Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.

testimonial-avatar-denis

Денис Лебедев

Клиент

Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.

testimonial-avatar-ivan

Иван Гришин

Клиент

Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.

Минусы: слабый клиентский менеджер.

testimonial-avatar-larisa

Лариса Титова

Клиент

Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.

testimonial-avatar-nikolay

Николай Красновский

Клиент

Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.

testimonial-avatar-elizaveta

Елизавета Вознесенская

Клиент

Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.

testimonial-avatar-arseny

Арсений Мартынов

Клиент

Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.

Реализованные проекты

kreml1
ЦИМ Нижегородский Кремль
  • BIM моделирование
  • Создание обмерных чертежей
  • Фасадная съемка

Смотреть

view
Гидрографические работы
  • Батиметрическая съемка
  • Геодезический мониторинг
  • Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

Смотреть

Pipes
Выполнение лазерного сканирования
  • Лазерное 3D сканирование
  • Создание обмерных чертежей
  • Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

Смотреть

monArch
Проведение высокоточных измерений на производстве
  • Геодезические услуги
  • Техническое обследование
  • Наблюдение за деформациями
  • Геодезический мониторинг

Смотреть

GSM5
Создание обмерных чертежей и инженер-геодезический изыскания на объекте "Госфильмофонд России"
  • Техническое обследование
  • Лазерное 3D сканирование
  • Фасадная съемка
  • Топографическая съемка

Смотреть

Подземный паркинг Зарядье, г. Москва
Техническое обследование, составление обмерных чертежей и 3D модели
  • Обследование зданий и сооружений
  • Создание обмерных чертежей
  • BIM моделирование

Смотреть

г. Воскресенск
Проведение комплексного технического обследования
  • Обследование зданий и сооружений

Смотреть

г. Сочи
Наземное лазерное сканирование
  • Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

Смотреть

Ленинградская область
Выполнение инженерно-геодезических изысканий
  • Геодезический мониторинг

Смотреть

Село Орта-Стал
Геотехнический и геодезический мониторинг
  • Геодезический мониторинг
  • Геотехнический мониторинг

Смотреть

Похожие услуги

vozdushnoe_lazernoe_skanirovanie
Воздушное Лазерное Сканирование (ВЛС)

Смотреть

nazemnoe_lazernoe_skanirovanie
Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

Смотреть

bim_cover
BIM моделирование

Смотреть

bathy_cover
Батиметрическая съемка

Смотреть

Содержание
Заказать услугу