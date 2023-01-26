Воздушное лазерное сканирование в Москве | «Gis Science»

Воздушное лазерное сканирование – метод динамической съемки объектов геодезических измерений. Для измерения импульсный сканер фиксируют на беспилотный летательный аппарат, в отдельных случаях можно задействовать самолет или вертолет.
Дискретное сканирование территории и расположенных на ней строений производится с верхнего ракурса. Датчик регистрирует направление лазерного луча и временной период прохождения волны к поверхности и обратно. Имея координаты расположения сканера (определяется по GPS навигации) и угол разворота устройства можно с высокой точностью рассчитать координаты каждой точки по отражению лазера.
Получение разрешения на запуск БПЛА (ПЛА) и проведение работ по сканированию местности.
Проверка работоспособности оборудования, калибровка по необходимости.
Формирование сетки базовых станций ГНСС.
Согласование плана полета в соответствии с целями и задачами (высота, съемочный режим, направление).
Инициализация сканера в системе GPS навигации, актуальной для региона.
Съемка в полете согласно установленного заказчиком технического задания.
Предварительная визуализация сканируемого объекта для оценки полноты съемки.
Перенос информации с бортового накопителя в рабочий компьютер.
Сбор показателей с базовых станций ГНСС.
Набор контрольных точек.
Программа просчитывает траекторию движения БПЛА (ПЛА), угол направления объектива и координаты нахождения сканера во время считывания импульса.
Геопозиционирование изменений.
Сведение всех параметров сканирования в единую сеть.
Передача информации в систему координат объекта.
Создание проекта.
Классификация данных по сегментам.
Определение всех типов поверхности грунта, расчет относительной высоты строений и деревьев.
Сбор ортофотомозаики из цифровых фотографий.
Расшифровка сигналов – определение контуров и внутренних линий каждого предмета.
Воссоздание 3D модели рельеф.
Воссоздание 3D модели местности.
Создание тематических CAD-объектов.
Технология обладает множеством преимуществ в сравнении с аппаратурой прошлого поколения.
Максимально реалистичное воссоздание 3D модели объекта.
Эффективность синхронизации при выполнении аэрофотосъемки.
Оперативное выполнение измерений и обработки данных. За 24 часа полета возможно отсканировать 44 000 Га любой территории.
Доступность измерений в густонаселенных пунктах и на опасных территориях.
Один импульс позволяет получить 4 отражения лазера.
Совместимость с другими типами геодезических съемок.
Универсальность применения.
Экономическая выгода.
Все работы выполняются в порядке очереди. Заявки принимаются по телефону и через специальную форму на сайте.
С помощью технологии ВЛС геодезисты собирают информацию и воссоздают подробные модели рельефа суши, для разнообразных картографических работ. данный метод удобен для исследования участков с густой растительностью, плотной застройкой, болотистым грунтом.
Область применения лазерного сканирования с воздуха многогранна:
Геодезия и картография.
Замеры параметров для системы САПР, ГИС.
Градостроительство.
Мониторинг состояния архитектуры и инфраструктуры.
Инженерные исследования в преддверии строительных работ.
Анализ для добычи полезных ископаемых.
Лесное хозяйство.
Сельское хозяйство.
Изучение морских и речных акваторий.
Диагностика состояния линейных и трассовых объектов.
Нефтегазовая промышленность.
Наблюдение за состоянием ЛЭП и прочих строений энергетического комплекса.
Подойдет B2B-клиентам из сферы строительства. Оставьте заявку и дождитесь звонка специалиста.
Лазерный 3D сканер крепится к БПЛА или к пилотируемому летательному аппарату, а данные обрабатываются специальной программой. GPS-ГЛОНАСС-приемник устанавливает текущее положение камеры. Изображение передается по видеоканалу на записывающее устройство.
В отличие от механической техники, сканер может за 24 часа обработать 10 000 Га. Эффективность метода подтверждается достоверностью и максимальной точностью показателей. Детализация обеспечивает воспроизведение таких незначительных деталей, как крышка люка.
собственный парк беспилотных летательных аппаратов, поставленных на учет в реестре Росавиации;
операторы управления имеют большой опыт;
организация прошла лицензирование и сертифицирование, наши заключения и проекты соответствуют государственным стандартам;
наши специалисты готовы выполнить замеры любых объектов даже в самых сложных условиях;
индивидуальный подход к каждому заказу и комплексное решение задач;
ознакомиться с предварительным результатом можно через 48 часов с момента сканирования;
обратная связь с клиентами, согласование результатов на промежуточных стадиях;
демократичная ценовая политика.
Воздушное лазерное сканирование, выполненное специалистами нашей компании, отличается высокой точностью, максимальной достоверностью, экономической целесообразностью.
Воздушное лазерное сканирование
от 500 000 руб.
3D-сканирование зданий
от 35 000 руб.
Ситуационный план (для карт мелкого масштаба)
от 1500 руб.
Геоподоснова
от 6000 руб.
Топографическая съёмка
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