Воздушное лазерное сканирование в Москве | «Gis Science»

Воздушное лазерное сканирование – метод динамической съемки объектов геодезических измерений. Для измерения импульсный сканер фиксируют на беспилотный летательный аппарат, в отдельных случаях можно задействовать самолет или вертолет.

Дискретное сканирование территории и расположенных на ней строений производится с верхнего ракурса. Датчик регистрирует направление лазерного луча и временной период прохождения волны к поверхности и обратно. Имея координаты расположения сканера (определяется по GPS навигации) и угол разворота устройства можно с высокой точностью рассчитать координаты каждой точки по отражению лазера.

Этапы исследования

1. Подготовительный этап Получение разрешения на запуск БПЛА (ПЛА) и проведение работ по сканированию местности.

Проверка работоспособности оборудования, калибровка по необходимости.

Формирование сетки базовых станций ГНСС.

Согласование плана полета в соответствии с целями и задачами (высота, съемочный режим, направление). 2. Сбор данных Инициализация сканера в системе GPS навигации, актуальной для региона.

Съемка в полете согласно установленного заказчиком технического задания.

Предварительная визуализация сканируемого объекта для оценки полноты съемки.

Перенос информации с бортового накопителя в рабочий компьютер.

Сбор показателей с базовых станций ГНСС.

Набор контрольных точек. 3. Постобработка Программа просчитывает траекторию движения БПЛА (ПЛА), угол направления объектива и координаты нахождения сканера во время считывания импульса.

Геопозиционирование изменений.

Сведение всех параметров сканирования в единую сеть.

Передача информации в систему координат объекта. 4. Камеральная обработка Создание проекта.

Классификация данных по сегментам.

Определение всех типов поверхности грунта, расчет относительной высоты строений и деревьев.

Сбор ортофотомозаики из цифровых фотографий.

Расшифровка сигналов – определение контуров и внутренних линий каждого предмета.

Воссоздание 3D модели рельеф.

Воссоздание 3D модели местности.

Создание тематических CAD-объектов.

Достоинства воздушного лазерного сканирования

Технология обладает множеством преимуществ в сравнении с аппаратурой прошлого поколения.

Максимально реалистичное воссоздание 3D модели объекта.

Эффективность синхронизации при выполнении аэрофотосъемки.

Оперативное выполнение измерений и обработки данных. За 24 часа полета возможно отсканировать 44 000 Га любой территории.

Доступность измерений в густонаселенных пунктах и на опасных территориях.

Один импульс позволяет получить 4 отражения лазера.

Совместимость с другими типами геодезических съемок.

Универсальность применения.

Экономическая выгода.

Все работы выполняются в порядке очереди. Заявки принимаются по телефону и через специальную форму на сайте.

Процесс работы, г. Пенза

Сфера применения ВЛС

С помощью технологии ВЛС геодезисты собирают информацию и воссоздают подробные модели рельефа суши, для разнообразных картографических работ. данный метод удобен для исследования участков с густой растительностью, плотной застройкой, болотистым грунтом.

Область применения лазерного сканирования с воздуха многогранна:

Геодезия и картография.

Замеры параметров для системы САПР, ГИС.

Градостроительство.

Мониторинг состояния архитектуры и инфраструктуры.

Инженерные исследования в преддверии строительных работ.

Анализ для добычи полезных ископаемых.

Лесное хозяйство.

Сельское хозяйство.

Изучение морских и речных акваторий.

Диагностика состояния линейных и трассовых объектов.

Нефтегазовая промышленность.

Наблюдение за состоянием ЛЭП и прочих строений энергетического комплекса.

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Специфика лазерного сканирования с воздуха

Лазерный 3D сканер крепится к БПЛА или к пилотируемому летательному аппарату, а данные обрабатываются специальной программой. GPS-ГЛОНАСС-приемник устанавливает текущее положение камеры. Изображение передается по видеоканалу на записывающее устройство.

Подготовка оборудования, г. Пенза

Сколько в итоге сканером можно снять за сутки?

В отличие от механической техники, сканер может за 24 часа обработать 10 000 Га. Эффективность метода подтверждается достоверностью и максимальной точностью показателей. Детализация обеспечивает воспроизведение таких незначительных деталей, как крышка люка.

Преимущества нашей компании

собственный парк беспилотных летательных аппаратов, поставленных на учет в реестре Росавиации;

операторы управления имеют большой опыт;

организация прошла лицензирование и сертифицирование, наши заключения и проекты соответствуют государственным стандартам;

наши специалисты готовы выполнить замеры любых объектов даже в самых сложных условиях;

индивидуальный подход к каждому заказу и комплексное решение задач;

ознакомиться с предварительным результатом можно через 48 часов с момента сканирования;

обратная связь с клиентами, согласование результатов на промежуточных стадиях;

демократичная ценовая политика.

Воздушное лазерное сканирование, выполненное специалистами нашей компании, отличается высокой точностью, максимальной достоверностью, экономической целесообразностью.

Цены на воздушное лазерное сканирование