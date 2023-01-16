Обмерные работы и обследования зданий и сооружений в Москве и России от Гис Саинс

Методы обмеров

Для обмера строений специалистами применяются фотограмметрический, геодезический и натурный способы.

Фотограмметрический метод

Обмер здания производится на основании фотографий, сделанных с разных сторон и современные фотокамеры. Такой метод позволяет получать стереопары для дальнейшей обработки.

Фотограмметрический способ чаще всего используется для обмера ветхих строений, где есть высокая вероятность обрушения, так как позволяет проводить работы на расстоянии от объекта.

Преимуществами методики также являются:

точность обмеров;

автоматизация процесса;

высокая производительность.

Фотограмметрический метод обмера зданий

Фотограмметрический метод обмерных работ

Фотограмметрия – это наука, которая занимается созданием трехмерных моделей объектов на основе фотографий. Фотограмметрический метод обмерных работ использует этот принцип для измерения и документирования зданий, сооружений и других объектов.

Принцип работы

Фотограмметрический метод обмерных работ включает в себя следующие этапы:

Фотографирование: С объекта делается серия перекрывающихся фотографий с разных точек зрения.

Создание точек привязки: Идентифицируются опорные точки на фотографиях, координаты которых известны или могут быть определены (например, по GPS или тахеометру).

Фототриангуляция: Определяются положения и ориентировки камер, которые использовались для съемки фотографий.

Стереоскопическая обработка: Пары перекрывающихся фотографий объединяются в стереопары, которые позволяют оператору просматривать объект в трех измерениях.

Цифровая реконструкция: Используя специальные программные обеспечения, трехмерная модель объекта создается путем измерения и объединения данных из стереопар.

Преимущества фотограмметрии

Фотограмметрический метод обмерных работ предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами:

Точность: Фотограмметрические модели могут достигать высокой точности, со средней погрешностью в пределах 1-2 см.

Детализация: Модели содержат подробную информацию об объекте, включая его внешнюю геометрию, текстуры и особенности поверхности.

Эффективность: Обмер можно выполнять быстро и эффективно, в зависимости от сложности объекта.

Безопасность: Фотографирование можно проводить с безопасного расстояния, в отличие от прямых измерений.

Документирование: Созданные модели служат в качестве точных и надежных документов, которые можно использовать для дальнейшего проектирования, планирования или реставрации.

Обмер здания

Фотограмметрия играет важную роль в обмерах зданий. Планшеты зданий, фасадов, крыш и внутренних помещений могут быть созданы с высокой степенью точности. Фотограмметрические модели могут также использоваться для:

Определения габаритов и геометрических форм здания

Выявления дефектов и повреждений

Оценки состояния несущих конструкций

Анализа энергоэффективности

Планирования реконструкций и капитальных ремонтов

Составление чертежей и документации

На основе фотограмметрических моделей можно составлять чертежи и документацию, необходимые для различных целей:

Архитектурные чертежи (планы, разрезы, фасады)

Строительные чертежи (детали конструкций, узлов)

Кадастровые планы

Историческая документация

Чертежи реконструкции и ремонта

Применение

Фотограмметрический метод обмерных работ широко используется в следующих областях:

Архитектура и строительство

Инженерное дело

Археология

Геодезия

Криминалистика

С развитием технологий и программного обеспечения фотограмметрия становится популярным методом для точной и эффективной обмерной съемки объектов различного размера и сложности.

Геодезический метод для обмера строений

Геодезические методы широко используются для обследования и измерения зданий и сооружений. Эти прецизионные методы предоставляют точные измерения, необходимые для различных целей, таких как планирование ремонта, определение границ или создание детальных чертежей.

Геодезические инструменты

Для проведения геодезического обмера используются различные инструменты:

Тахеометр: Электронный прибор, объединяющий теодолит и дальномер, который измеряет углы, расстояния и координаты.

Нивелир: Инструмент, используемый для определения высот и перепадов высот.

Лазерный сканер: Устройство, которое сканирует объект и создает точное трехмерное облако точек.

Глобальная система позиционирования (GPS): Спутниковая система, которая обеспечивает определение координат с точностью до сантиметров.

Уровни и отвесы: Инструменты, используемые для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Процесс геодезического обмера

Геодезический обмер здания обычно включает следующие этапы:

1. Планирование: Определение целей обмера и объема необходимых работ.

2. Установка опорной сети: Создание системы опорных точек вокруг здания с известными координатами.

3. Обмер фасада: Измерение углов и расстояний на фасаде здания для создания плана и разрезов.

4. Внутренний обмер: Измерение внутренних размеров и компоновки помещений, включая потолки и полы.

5. Обмер кровли: Измерение углов и расстояний кровли для создания схемы кровли.

6. Нивелирование: Определение высот различных точек здания относительно друг друга и опорной системы.

7. Обработка и анализ данных: Обработка собранных данных для создания геодезического чертежа.

Геодезический чертеж

Геодезический чертеж - это точное представление обмеренных строений. Он может включать в себя различные типы планов, разрезов и фасадов, в зависимости от целей обмера.

План этажа: Чертеж, показывающий размеры и расположение комнат, дверей и окон на каждом этаже здания.

Разрезы: Чертеж, показывающий вертикальное расположение элементов здания, таких как стены, потолки и лестницы.

Фасады: Чертеж, показывающий внешнюю часть здания с указанием окон, дверей и других элементов.

Преимущества геодезического метода

Геодезический метод обмера строений предлагает ряд преимуществ:

Точность: Предоставляет высокоточные измерения, необходимые для детального планирования и принятия решений.

Детальность: Позволяет точно задокументировать все аспекты здания, включая размеры, форму и расположение элементов.

Наглядность: Геодезические чертежи обеспечивают наглядное представление строений, облегчая понимание их конструкции и планировки.

Универсальность: Геодезический метод может использоваться для различных типов зданий и сооружений, независимо от их размера или сложности.

Совместимость: Геодезические данные могут быть легко интегрированы в другие системы, такие как системы управления зданиями (BMS) и программное обеспечение для информационного моделирования зданий (BIM).

Геодезический метод является незаменимым инструментом для обмера строений, обеспечивающим точную и исчерпывающую информацию о зданиях и сооружениях. Его универсальность, точность и наглядность делают его идеальным решением для широкого спектра задач, связанных с управлением объектами, проектированием и строительством.

Натурный метод обмера зданий, квартир

Натурный метод обмерных работ является традиционным и наиболее точным способом определения геометрических параметров объекта. Он заключается в проведении замеров непосредственно на объекте с использованием различных измерительных приборов и инструментов.

Порядок проведения обмерных работ

Обмерные работы выполняются в несколько этапов:

1. Подготовительный этап:

- Изучение проектной документации и планирование обмерных работ.

- Подбор необходимого оборудования и инструментов.

- Определение точек измерения и установление системы координат.

2. Основной этап:

- Проведение замеров с использованием геодезических приборов (тахеометры, нивелиры и т.д.), рулетки, мерных лент, шнуров и других измерительных средств.

- Фиксация полученных результатов в полевом журнале.

- Контрольное проведение замеров для повышения точности.

3. Камеральный этап:

- Обработка результатов обмерных работ, составление чертежей и ведомостей.

- Проверка и анализ полученных данных.

- Составление технического отчета об обмерных работах.

Обмер здания

Обмер здания является одной из наиболее распространенных задач обмерных работ. При обмере здания определяются следующие параметры:

Конструктивная схема здания: тип фундамента, стен, перекрытий, кровли.

Геометрические размеры: длина, ширина, высота, площади помещений и т.д.

Инженерные коммуникации: расположение труб, кабелей, вентиляционных каналов.

Оконные и дверные проемы: размеры, расположение, тип.

Обмер здания может проводиться для различных целей, таких как:

Реконструкция или ремонт здания.

Инвентаризация объектов недвижимости.

Определение фактических площадей для расчета налогов.

Составление чертежей и документации

По результатам обмерных работ составляются чертежи и другая техническая документация. Чертежи могут включать:

- План этажей: вид сверху, показывающий расположение помещений и основных конструктивных элементов.

- Фасады: вид сбоку, показывающий внешний облик здания.

- Разрезы: вид по вертикальной плоскости, показывающий внутреннее устройство здания.

Кроме чертежей, обмерные работы могут сопровождаться следующей документацией:

- Ведомость площадей.

- Ведомость оконных и дверных проемов.

- Технический отчет, содержащий описание проведенных работ, полученных результатов и выводы.

Техническая документация по итогам обмерных работ является официальным документом, который может использоваться для различных целей, связанных с управлением и эксплуатацией объекта.

blk2go

В последнее время широкое распространение получило лазерное 3D — сканирование, позволяющее получить достаточно точные результаты за короткий срок, а измерения проводятся непрерывно, "на ходу".

Важно! Как правило, специалистами используется несколько методик обмера зданий одновременно. Это позволяет добиться максимальной точности измерений и готовых обмерных чертежей.

Этапы проведения обмерных работ

Работа по обмеру строений выполняется в следующем порядке:

Изучение и подробный анализ технической документации. Перед обмером наши специалисты знакомятся с планами БТИ, фотографиями строений, справочной информацией и другими существенными для проведения работы документами.

Первый этап проведения обмерных работ: тщательное изучение технической документации

Обмерные работы являются основополагающим этапом при проектировании или реконструкции здания. Они позволяют получить точную информацию о существующей конструкции, размерах, материалах и других характеристиках объекта. Скрупулезное изучение технической документации – первый и важнейший шаг в процессе обмерных работ.

Основная задача

Целью изучения документации является сбор и анализ всей необходимой информации, которая может быть использована для составления точных обмерных чертежей. Это обеспечивает базу для дальнейшего проектирования и принятия обоснованных решений.

Изучаемые документы

Типичный перечень документов, подлежащих изучению:

Планы БТИ (Бюро технической инвентаризации): Эти документы содержат поэтажные планы, разрезы и экспликацию помещений, которые предоставляют подробную информацию о планировке, размерах и назначении помещений.

Проектная и рабочая документация (при наличии): Данная документация содержит чертежи и сметы, разработанные при строительстве или реконструкции здания. Они могут служить ценным источником информации о первоначальном состоянии конструкции и материалах.

Фотографии здания: Фотографические изображения внешнего вида и внутреннего пространства здания могут предоставить визуальную информацию о конструкциях, отделке и других особенностях, которые могут быть упущены на чертежах.

Справочная и архивная информация: В этой категории могут быть учтены документы, такие как исторические справки, строительные нормы и правила, действующие во время строительства или реконструкции здания.

Техническое задание: Техническое задание заказчика должно четко определять объем и уровень детализации обмерных работ, что направляет изучение документации.

Процесс изучения

Процесс изучения технической документации включает в себя несколько этапов:

1. Первичное ознакомление: Специалисты по обмерным работам знакомятся с документами, чтобы получить общее представление о здании и его основных параметрах.

2. Детальное изучение: Проводится тщательное изучение каждого документа для извлечения точных и полных данных о размерах, материалах, конструкциях и других характеристиках.

3. Анализ и верификация: Собранная информация анализируется и проверяется на предмет согласованности и правильности. Любые несоответствия или противоречия выявляются и устраняются.

4. Формирование информационного архива: Все собранные данные систематизируются и сохраняются в удобном для доступа архиве, который служит основой для составления обмерных чертежей.

Тщательное изучение технической документации является основой успешных обмерных работ. Этап сбора и анализа данных обеспечивает точную и всеобъемлющую информацию, необходимую для разработки точных обмерных чертежей. Наличие точных и актуальных данных имеет решающее значение для эффективного планирования, проектирования и реализации строительных проектов.

Второй этап обмерных работ

Разработка и согласование плана выполнения. В плане указывается полный перечень услуг и сроки их исполнения.

Второй этап обмерных работ является критически важным шагом, обеспечивающим четкое и эффективное выполнение проекта. На этом этапе разрабатывается и согласовывается всеобъемлющий план, определяющий точный объем услуг и сроки их предоставления.

Разработка плана выполнения

План выполнения обмерных работ служит основой для всего проекта и должен быть тщательно разработан. Он должен включать в себя следующие ключевые элементы:

Точный перечень услуг: Это включает в себя все типы обмерных работ, которые будут выполняться, такие как лазерное сканирование, фотограмметрия или традиционные методы.

Объемы работ: Это включает в себя детальную информацию об объеме обмеров, которые должны быть выполнены, таких как количество помещений, площадь или протяженность линейных объектов.

Сроки исполнения: Это включает в себя четкие сроки для каждого этапа проекта, от начала до конечной доставки результатов.

Методология обмеров: Это описывает конкретные методы и технологии, которые будут использоваться для выполнения обмеров.

Формат и уровень детализации: Это определяет формат и уровень детализации обмерных данных, которые будут предоставляться.

Управление качеством: Это описывает меры, которые будут применяться для обеспечения точности и полноты обмерных данных.

Согласование плана выполнения

После разработки плана выполнения он подлежит согласованию с заказчиком. Это важно для обеспечения того, чтобы обе стороны были в курсе и согласны с объемом работ, сроками и методологией проекта.

Процесс согласования может включать в себя следующие действия:

Обзор и обсуждение плана: Заказчик и исполнитель должны тщательно ознакомиться с планом и обсудить любые вопросы или требования.

Внесение изменений и уточнений: На основе обсуждения могут быть внесены изменения или уточнения в план для удовлетворения конкретных потребностей проекта.

Подписание соглашения: После того, как план будет согласован, обе стороны должны подписать соглашение, подтверждающее его условия.

Преимущества согласованного плана выполнения

Согласованный план выполнения обмерных работ обеспечивает несколько существенных преимуществ:

Ясность и единообразное понимание: План обеспечивает четкое понимание объема работ, сроков и ожидаемых результатов, устраняя недоразумения и несогласования.

Эффективное планирование: Он позволяет подрядчику эффективно планировать ресурсы и распределять нагрузку по проекту, обеспечивая своевременное завершение.

Контроль качества: Установленные в плане стандарты качества служат ориентиром для исполнителя и помогают заказчику отслеживать и контролировать качество обмерных работ.

Защита от финансовых споров: Согласованный план служит правовым документом, защищающим обе стороны от финансовых споров, гарантируя справедливое и обоснованное возмещение расходов.

Ускоренный процесс выполнения: Четко определенные сроки и методология позволяют подрядчику работать более эффективно, сокращая время выполнения проекта.

Разработка и согласование плана выполнения обмерных работ является основополагающим этапом, обеспечивающим успех проекта. Он обеспечивает ясность, единообразие понимания, эффективное планирование, контроль качества, защиту от финансовых споров и ускоренный процесс выполнения. Четко согласованный план является ключом к успешному завершению обмерных работ, удовлетворяющих требованиям заказчика и превосходящих его ожидания.

Третий этап обмерных работ - Выезд специалистов на объект и проведение замеров

Обмерные работы представляют собой комплекс мероприятий по точному определению геометрических параметров объекта. Они являются неотъемлемым этапом при проведении различных строительных, архитектурных и реставрационных работ. Третий этап обмерных работ - выезд специалистов на объект и проведение замеров - играет ключевую роль в обеспечении точности и достоверности получаемых данных.

Подготовка к выезду специалистов

Перед выездом на объект специалисты проводят тщательную подготовку. Они изучают имеющуюся документацию, включая планы, чертежи и фотографии объекта. Это позволяет им сформировать предварительное представление об объекте и определить наиболее эффективные методы проведения замеров.

Кроме того, специалисты подготавливают необходимое оборудование и инструменты. Обычно в комплект оборудования входят:

Теодолиты

Нивелиры

Лазерные дальномеры

Мерные ленты

Уровни

GPS-приемники

Выезд на объект

По прибытии на объект специалисты в первую очередь проводят визуальный осмотр и фотофиксацию. Это позволяет им составить общее впечатление об объекте, оценить его состояние и выявить возможные проблемы, которые могут повлиять на проведение замеров.

Проведение замеров

Методы проведения замеров зависят от типа объекта и поставленных задач. Наиболее часто используемые методы включают:

Теодолитная съемка: используется для измерения углов и расстояний между точками на объекте.

Нивелирование: используется для определения высотных отметок точек на объекте.

Лазерное сканирование: используется для создания трехмерной модели объекта путем сканирования его поверхностей.

Использование GPS-приемников: используется для определения географических координат точек на объекте.

Специалисты также могут использовать дополнительные методы, такие как рефлектометрия, термография и ультразвуковое исследование, для получения дополнительной информации об объекте.

Обработка результатов замеров

После проведения замеров специалисты приступают к обработке полученных данных. Они используют специализированное программное обеспечение для анализа измеренных значений, построения планов, разрезов и других графических документов.

Обработка результатов замеров включает следующие этапы:

Вычисление координат точек: Определяются координаты всех измеренных точек на объекте.

Создание цифровой модели поверхности: Создается трехмерная модель объекта на основе точек, полученных путем лазерного сканирования или фотограмметрии.

Построение планов и разрезов: На основе обработанных данных строятся планы, разрезы и другие графические документы, характеризующие геометрические параметры объекта.

Оформление обмерных материалов

По завершении обработки результатов замеров специалисты оформляют обмерные материалы. В комплект обмерных материалов входят:

Технические отчеты: Содержат описание проведенных работ, используемых методов и полученных результатов.

Графические документы: Включают планы, разрезы, развертки и другие графические материалы, характеризующие объект.

Фотоматериалы: Документируют состояние объекта и результаты замеров.

Приемка обмерных материалов

После оформления обмерных материалов они передаются заказчику. Заказчик проверяет полноту, правильность и соответствие обмерных материалов поставленным задачам. В случае отсутствия замечаний обмерные материалы считаются принятыми.

Значение третьего этапа обмерных работ

Третий этап обмерных работ - выезд специалистов на объект и проведение замеров - имеет решающее значение для получения точных и надежных данных. Именно на этом этапе происходит фактическое определение геометрических параметров объекта. От профессионализма специалистов, используемого оборудования и применяемых методов зависят точность и полнота обмерных материалов.

Четвертый этап обмерных работ - Обработка полученных результатов в лабораторных условиях

Цель и задачи этапа

Обработка полученных результатов обмерных работ в лабораторных условиях является заключительным этапом обмерного процесса, направленным на:

Выявление и устранение грубых ошибок и неточностей в полевых данных

Обработку сырых данных для получения достоверных и согласованных результатов

Представление результатов в удобной и наглядной форме

Методы обработки

Обработка обмерных данных осуществляется с использованием различных методов, в том числе:

Проверка и редактирование данных: Проверка на наличие пропусков, дубликатов, ошибок ввода и опечаток.

Исправление грубых ошибок: Выявление и удаление значений, значительно отличающихся от остальных.

Выравнивание данных: Приведение данных к согласованному формату и единицам измерения.

Статистическая обработка: Анализ распределения и вариации данных, расчет среднего значения, стандартного отклонения и других статистических показателей.

Корректировка данных: Внесение поправок на инструментальные и систематические ошибки.

Визуализация данных: Графическое представление данных для облегчения анализа и интерпретации.

Инструменты и оборудование

Для обработки обмерных данных используются различные инструменты и оборудование, такие как:

Статистические пакеты программ: Excel, SPSS, MATLAB

Геодезические программы: AutoCAD, MicroSurvey, Trimble Business Center

Графические редакторы: Adobe Photoshop, GIMP

Принтеры и плоттеры: Для вывода результатов в печатном виде

Результаты обработки

Результатом обработки обмерных данных является согласованный и точный набор данных, представленный в удобной для дальнейшего использования форме. Типичные результаты включают:

Таблицы с обработанными данными

Графики и диаграммы, иллюстрирующие результаты

Отчеты, описывающие процесс обработки и полученные результаты

Значение и применение

Обработка обмерных данных играет решающую роль в обеспечении достоверности и надежности результатов обмерных работ. Обработанные данные могут использоваться для различных целей, таких как:

Создание планов и карт

Проектирование и строительство зданий и сооружений

Оценка недвижимости

Мониторинг состояния инженерных сооружений

Научные исследования и анализ

Требования к качеству обработки

При обработке обмерных данных важно соблюдать следующие требования к качеству:

Точность и достоверность

Согласованность и полнота

Наглядность и удобство использования

Профессионально выполненная обработка обмерных данных обеспечивает надежную основу для принятия обоснованных решений и проведения дальнейших работ.

Пятый этап обмерных работ - Изготовление чертежей, подробных схем всех конструкций и другой документации

Помимо чертежей заказчику предоставляется техническое заключение, в котором отображаются использованные специалистами методы обмеров и полученные результаты. Техзаключение и чертежи могут передаваться заказчику в бумажном виде или на любом электронном носителе. Каждый документ заверяется подписью специалистов и ответственных лиц, а также печатью компании-изготовителя. Обмерные работы проводятся профессиональными инженерами с опытом работы более 10 лет. Специалисты проводят работы по обмеру строений любых размеров и возраста, включая ветхие конструкции.

Скидка 20% на выполнение нулевого цикла геотехнического мониторинга Подойдет B2B-клиентам из сферы строительства. Оставьте заявку и дождитесь звонка специалиста. Получить скидкуСвяжитесь с нами

Когда необходимы обмерные чертежи

Подробные чертежи с результатами проведенных обмеров требуются, если:

владельцем здания принимается решение о необходимости ремонта или модернизации коммуникаций: водоснабжения, отопления, канализации и так далее;

приобретается новое жилое или коммерческое помещение, так как чертежи позволяют в короткий срок установить точную площадь и рассчитать примерную стоимость на основании данных рынка;

определяется объем выполненных работ, выполненных различными специалистами для определения размера оплаты;

принято решение и перепланировке строения;

разрабатывается проект отделки здания. Чертежи являются основой любых ремонтных и отделочных работ, так как позволяют быстро установить объем работ и их примерную стоимость. По чертежам также можно узнать какое количество мебели и различного оборудования требуется для комфортного использования здания и как лучше разместить те или иные предметы мебели;

планируется заключение сделки купли-продажи. На стоимость здания в первую очередь влияет его площадь, которую можно вычислить по подробным планам;

документы на здание утрачены или пришли в непригодность. В обязанности каждого владельца входит необходимость оформления и надлежащего хранения документации. Если план здания утрачен или непригоден для чтения, то документ требуется в короткий срок заменить.

Процесс работы, Зарядье

Результат обмера

В результате проведения обмерных работ владелец здания получает подробные планы:

каждого этажа;

стен и других перекрытий;

фундамента;

колонн;

балконов, эркеров и других аналогичных конструкций. Графические материалы, изготовленные специалистами с использованием компьютерных программ, позволяют более точно описать объект, узнать его площадь для выполнения регистрационных действий, перепланировки или реконструкции.

Наши преимущества

Наши специалисты производят обмерные работы любой сложности. Мы обмеряем здания любых габаритов, изготовленные из кирпича, бетона, дерева и других строительных материалов. К нам обращаются потому, что:

компетентные инженеры выполняют свою работу ответственно, что позволяет получить максимально точные параметры строения. Нам доверяют в том числе специалисты Главгосэкспертизы;

все наши сотрудники имеют большой опыт и высокий уровень квалификации;

мы не нарушаем сроков и других норм, установленных договором;

по предварительной договоренности с заказчиком результаты обмеров согласовываются нашими сотрудниками в разных инстанциях. Мы выполняем работы «под ключ». В нашей компании также можно заказать и другие виды инженерных изысканий.

Цены