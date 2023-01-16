Наши преимущества

Наша компания имеет аккредитацию на проведение испытаний грунта. Вот несколько причин, почему наши клиенты доверяют нам.

Лабораторные испытания грунтов – Гис Саинс Москва - работаем по России

Прессиометрические испытания грунтов – это важный этап в геотехнических изысканиях, позволяющий получить ценную информацию о механических свойствах и их поведении под нагрузкой. В компании «Гис Саинс» мы придаем большое значение точности и надежности таких испытаний. Используя современное оборудование и высококвалифицированный персонал, мы обеспечиваем экспресс-анализ грунтов и детально изучаем их параметры.

Прессиометр – это специализированный инструмент, который позволяет определять модули деформации, пределы прочности и другие характеристики грунтов в процессе их сжатия. В нашей компании мы применяем как мобильные, так и стационарные прессиометры, что позволяет проводить испытания как в условиях лаборатории, так и на строительных площадках. Это важно для оценки устойчивости будущих строений и предотвращения возможных деформаций.

Используя передовые методы и технологии, мы гарантируем высокую степень точности измерений. Наши специалисты обладают многолетним опытом в проведении прессиометрических испытаний и могут предложить индивидуальные решения для различных проектов. Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент был доволен результатами нашей работы и получил максимально полное представление о характеристиках грунтов.

Обращайтесь в «Гис Саинс», вы можете быть уверены, что наши данные помогут вам принимать обоснованные решения, минимизируя риски и обеспечивая долговечность и безопасность ваших инженерных конструкций.

Наши преимущества

Прессиометрические испытания грунтов

Метод используется для определения деформационных характеристик и горизонтального давления в состоянии полного покоя. Для исследований применяется специальный прибор — прессиометр. Одна часть прибора (зонд) помещается в скважину для измерения давления, а вторая (считывающий блок) остается на поверхности земли. Такой способ появился относительно недавно. Он отличается относительной простотой и высокой скоростью выполнения работ. Чаще всего применяется для исследования глиняных, песчаных и выветриваемых пород.

solid tests

Испытание сваями

Проводятся в соответствии с ГОСТ 5686-2020. Для определения параметров применяются натурная, эталонная сваи, а также свая — зонд. Испытания проводятся при динамической и статистической (вдавливающей, горизонтальной, выдергивающей) нагрузке.

В результате испытаний сваями определяются виды и габаритные размеры свай для изготовления фундаментов. Специалистами также проверяется возможность установки свай на заданную проектировщиками глубину и особенности их перемещения под нагрузкой.

Сви зонд — это специализированный прибор, предназначенный для определения механических характеристик грунта путем внедрения в него под определенным углом. Процесс зондирования позволяет получить данные о сопротивлении грунта, его глубинной структуре и потенциальных зонах оседания. Такой способ исследования особа полезен при анализе сложных и неоднородных грунтов, что существенно влияет на проектирование фундамента здания.

Эталонные сваи, в свою очередь, используются для проверки и калибровки испытательных методов. Эти сваи являются специально разработанными образцами, которые позволяют сравнивать результаты, полученные в поле, с данными, полученными в лабораторных условиях. Благодаря этому методу можно более точно определить несущую способность оснований, а также выявить возможные риски чрезмерной деформации или разрушения.

Совместное использование сви зондов и эталонных свай дает возможность значительно повысить надежность и точность проектирования. Это особенно актуально для сложных инженерных сооружений, требующих высокой степени уверенности в геотехнических характеристиках грунта.

Лабораторные испытания грунтов с применением сви зондов и эталонных свай становятся незаменимым инструментом для специалистов в области геотехники и строительного проектирования, позволяя обеспечивать безопасность и долговечность сооружаемых объектов.

Компрессионные испытания грунтов

Используются для определения основных свойств грунта (химических, механических, физических). Испытания проводятся под высоким давлением. В результате выявляются такие показатели, как:

сжимаемость грунта — показатель, на основании которого производятся расчет деформации почвы и коэффициент усадки строящегося объекта. На показатель сжимаемости отказывает влияние множества факторов. Это уровень снижения пористости грунтовой породы под действием нагрузки, скорость истончения оболочки и так далее;

Лабораторные испытания грунтов играют критическую роль в геотехнической инженерии, обеспечивая необходимую информацию для оценки поведения грунтовых массивов под нагрузкой. Одним из ключевых параметров, который определяется в ходе таких испытаний, является сжимаемость грунта. Этот показатель отражает способность грунта изменять свой объем под воздействием нагрузки, что является важным аспектом при проектировании оснований и фундаментов.

Сжимаемость грунта изучается с помощью специальных испытаний, таких как одноосное сжатие, иноугловое сжатие или проба на консолидацию. Результаты этих исследований позволяют определить коэффициент сжимаемости, который характеризует, насколько значительно грунт способен изменять свои объемные характеристики при приложении внешних сил.

Знание сжимаемости грунта необходимо для прогнозирования осадок зданий и сооружений, а также для оценки устойчивости склонов и разработка мер по их укреплению. Неправильная оценка сжимаемости может привести к серьезным последствиям, таким как трещины в стенах, деформация конструкций и даже аварии.

Таким образом, лабораторные испытания сжимаемости грунта являются неотъемлемой частью проектирования и строительства, позволяя создать надежные и безопасные инженерные решения, адаптированные к условиям конкретного строительного объекта.

прочность почвы и условия, при которых на грунте могут образовываться трещины;

Прочность почвы – это один из важнейших параметров, на основе которого можно предсказать поведение грунтовых массивов под нагрузкой. Исследования проводятся в специализированных лабораториях с использованием различных методов, таких как испытание на сжатие, растяжение и сдвиг. Эти тесты помогают определить предельные состояния, при которых материал теряет свою устойчивость.

При проведении испытаний особое внимание уделяется условиям, при которых может происходить образование трещин в грунте. Главным фактором, способствующим этому процессу, является влажность. Избыточная влажность может приводить к размягчению почвы, что увеличивает риск образования трещин при внесении дополнительной нагрузки. С другой стороны, недостаток влаги, особенно в условиях засухи, может вызывать усадку и, как следствие, образование трещин в результате изменения объема почвы.

Температурные колебания также играют немаловажную роль: быстропротекающие изменения температуры могут приводить к циклическим процессам, которые ухудшают прочностные характеристики грунтов. Кроме того, подвергаясь воздействию механических нагрузок, такие как строительство зданий или проведение дорог, грунты могут испытывать деформации, что также увеличивает риск трещинообразования.

Наконец, важно учитывать влияние корневой системы растений, которая может влиять на влажностный режим и структурные характеристики почвы. Грамотно выполненные лабораторные испытания позволяют заранее идентифицировать потенциальные проблемы и разработать эффективные методы недопущения трещинообразования, что в конечном итоге способствует повышению надежности и долговечности инженерных объектов.

модуль линейной деформации.

Одним из ключевых параметров, который исследуется в ходе таких испытаний грунтов, является модуль линейной деформации. Этот модуль позволяет оценить, как грунт реагирует на приложенные нагрузки, и, соответственно, является важным показателем для проектирования оснований и других земляных конструкций.

Модуль линейной деформации определяется как отношение напряжения к деформации в пределах эластичной области материала. В лабораторных условиях для его определения часто используют стандартные методы, такие как испытания на сжатие и растяжение образцов грунта. Наиболее распространенными являются испытания на triaxial apparatus и одеяльный аппарат, которые позволяют контролировать условия нагружения и степень консолидации грунта.

Важно отметить, что модуль линейной деформации может существенно варьироваться в зависимости от типа грунта, его влажности, плотности и других факторов. Например, глинистые и песчаные грунты ведут себя по-разному под нагрузкой: глина может показывать значительную пластичность, тогда как песок — более жесткую и упругую реакцию. В связи с этим, для точной оценки условий эксплуатации объектов, необходимо учитывать физико-механические характеристики грунтов, а также проводить сравнительный анализ результатов испытаний.

В результате, определение модуля линейной деформации является неотъемлемой частью процесса проектирования и строительства, позволяя минимизировать риски и повысить безопасность сооружений. Четкое понимание поведения грунта под нагрузкой дает возможность инженерам разработать более эффективные и безопасные конструкции, способные противостоять различным внешним воздействиям.

Для проведения опытов используется одометр и такие дополнительные приборы, как грунтовый нож, часы, гири и так далее. Точность результатов во многом определяется качеством и правильностью взятой пробы. Поэтому выполнение работы лучше доверить профессионалам с большим опытом.

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Этапы проведения работ

Методика и последовательность проведения испытаний почвы стандартна. После заключения договора с заказчиком, установки плана исследований и отбора проб специалисты определяют:

Физические свойства земельных слоев, которые позволяют вычислить максимально допустимый уровень нагрузки. В ходе исследований устанавливаются: состав грунта; показатель естественной влажности почвы (норма составляет 3%–5%); плотность, на основании которой можно узнать процессы, регулярно происходящие в грунте; возможность почвы усаживаться т набухать. Химический состав почвы, по результатам которого можно выявить факторы, способные оказать негативное воздействие на фундамент. Устанавливаются: стойкость почвы к размыванию; наличие в грунте солей, которые способны быстро растворяться при взаимодействии с водой; общий химический состав грунтовой породы. В ходе выявления основных химических показателей также определяются липкость и влагопроницаемость почвы. Физико-механические параметры, на основе которых можно сделать вывод о стойкости грунта к деформации и допустимый уровень нагрузки. На данном этапе выявляются такие показатели, как: прочность почвы в различных условиях (при компрессии, растяжении и сдвиге); уровень просадки грунта при увеличенной нагрузке; угол откоса; склонность каждого грунтового слоя к деформации. Заключительной стадией исследований является составление технического отчета, в котором отражаются: список всех испытаний, проведенных на исследуемом участке; перечень геологических процессов, которые проходят на данном участке местности; полученные результаты, дополненные наглядными графическими данными; рекомендации по выбору фундамента с подробным обоснованием каждого вывода; прогнозы относительно природных явлений, способных привести к разрушению или деформации строения; расчет земляных работ.

На основе технического отсчета строители могут точно определить допустимую нагрузку на грунт, а также подобрать наиболее подходящие строительные материалы.

Когда требуется лабораторное испытание грунтов

Исследование грунта перед составлением проекта — это обязательный этап любого строительства.

Лабораторные испытания проводятся:

для обоснования застройки данного участка, проведения работ по реконструкции или модернизации;

для наиболее оптимального расположения строений;

для определения типа фундамента, методов его установки, укрепления и защиты;

для исключения возможности деформации строения в процессе эксплуатации;

для определения вероятности изменения состава почвы в результате изменения природных условий или возникновения техногенных аварий;

для снижения негативного влияния строительства на окружающую среду;

для экономической оценки будущего строительства.

Что входит в отчет

Технический отчет, составленный специалистами после проведения испытаний грунтов, включает в себя множество различных разделов. В документе указываются:

данные о лаборатории, с которой заключен договор на проведение исследований и область ее аккредитации;

виды и результаты проведенных испытаний;

подробное описание использованных методик;

перечень нормативных документов, на основании которых проведены исследования и рассчитаны результаты;

подробное заключение с выводами и рекомендациями.

Цены

Мы предлагаем доступные цены на все виды услуг. Стоимость испытаний грунта в нашей компании примерно на 20% меньше, чем на рынке. Подробную консультацию можно получить по телефону.

Отбор проб грунта 1 проба от 450 руб. ГОСТ 5180 Определение гранулометрического (зернового) состава грунта 1 проба от 1 500 руб. ГОСТ 12536 Определение максимальной плотности грунта при оптимальной влажности 1 проба от 2 900 руб. ГОСТ 22733 Определение плотности грунта методом режущего кольца 1 проба от 850 руб. ГОСТ 5180 ГОСТ 22733 Определение коэффициента уплотнения электронным динамическим плотномером (штамп) 1 участок от 800 руб. TP BF-StB ГОСТ 19912 Определение границы текучести 1 проба от 1 100 руб. ГОСТ 5180 Определение границы раскатывания 1 проба от 750 руб. ГОСТ 5180 Освидетельствование котлована 1 котлован От 50 000 СП 45.13330 ГОСТ 5180

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