Топографическая съемка — это комплекс работ по изготовлению точной и детальной карты или плана местности, после топосъемки вы будете знать:
Размеры и форму земельного участка
Форму рельефа, перепады высот
Расположение участка относительно других в прямоугольной системе координат;
Ситуацию на объекте, отображающую здания и сооружения, деревья и растительность,
Инженерные коммуникаций
Инженерно-топографический план или карту местности (ИТП).
Цифровую модель местности и рельефа (ИЦМР, ИЦММ).
Сводную схему (ситуационный план).
* В отношении земельных участков, топографические работы проводятся при самых разных условиях, поэтому они могут отличаться объемом и целью/назначением самих работ, а также масштабом выпускаемых карт/планов.
Наша компания проводит топосъемку земельных участков при крупном (1:500, 1:1000, 1:2000) и особо крупном масштабировании 1:200, то есть, в наиболее удобных для возможных задач форматах. Для проведения работ на участках имеющих большую площадь, может быть использован масштаб 1:5000.
На этом этапе осуществляется сбор и анализ архивной документации, первичный анализ местности, топографо-геодезическая и геологическая изучение территории, определяется объем работ, изготавливается программа проведения изысканий и непосредственно работы.
Топографическая съемка местности — это важнейший этап в подготовке проектов строительства, землеустроительных работ и других инженерных задач. Подготовительный этап играет ключевую роль, так как от него зависит качество полученных данных и успешность последующих действий.
Первым шагом в подготовительном процессе является определение целей и задач съемки. Необходимо четко понимать, что именно необходимо измерить и какую информацию получить. Это может включать в себя выявление элементов рельефа, существующих сооружений, коммуникаций и других объектов. Четкое понимание целей позволит сократить время на съемку и сделает результаты более актуальными.
Следующим этапом является выбор методов и инструментов для проведения съемки. В зависимости от специфики участка и требуемой точности, могут использоваться различные технологии: от обычных тахеометров до современных дронов и 3D-сканеров. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от поставленных задач.
Также важным моментом является изучение участков местности и получение разрешений на проведение работ. Нужно ознакомиться с геологической и экологической ситуацией, а также возможными ограничениями на использование определенных участков. Не стоит забывать о необходимости уведомления местных властей и, возможно, владельцев соседних земель.
Формирование команды специалистов — еще один ключевой момент. В состав команды должны входить квалифицированные инженеры и геодезисты, способные не только провести съемку, но и грамотно интерпретировать полученные данные.
Наконец, стоит уделить внимание подготовке оборудования и материалов. Необходимо убедиться в исправности инструментов, наличии всех необходимых расходных материалов и программного обеспечения для их обработки. Это позволит избежать технических неполадок во время работы и сэкономит время.
Таким образом, качественная подготовка к топографической съемке — это залог успешной реализации проектов и минимизации рисков в дальнейшем.
Важнейший и ключевой этап — топографическая съемка.
Разведка местности с обследованием пунктов исходной геодезической сети с составлением карточки обследования.
На начальном этапе необходимо провести разведку местности, чтобы определить расположение основных геодезических пунктов. Это включает в себя изучение рельефа, природных и искусственных объектов, а также анализ доступности территории. Используя современное оборудование, такие как GPS-приемники и нивелиры, геодезисты фиксируют координаты каждого пункта, что позволяет обеспечить высокую точность последующих измерений.
Составление карточки обследования является важной частью данного этапа. В ней фиксируются данные о каждом пункте: его координаты, состояние, доступность, а также описание окружающей местности. Эта информация крайне важна для оценки надежности геодезической сети и возможности использования тех или иных пунктов в дальнейшем.
Таким образом, разведка местности и обследование пунктов исходной геодезической сети формируют основу для успешного выполнения топографической съемки. Правильно проведённые полевые работы гарантируют точность и достоверность полученной информации, что, в свою очередь, обеспечивает качественную работу в сфере землеустройства, архитектуры и строительства.
Сгущение исходной сети. т.е. проведение спутниковых/линейно-угловых измерений, а также нивелирование II, III, IV классов.
Топографическая съемка является важным этапом в геодезической практике, обеспечивая создание точных карт и планов местности. Полевой этап работы включает в себя несколько ключевых процессов, одним из которых является сгущение исходной сети.
Сгущение сети подразумевает проведение спутниковых и линейно-угловых измерений, а также нивелирования II, III и IV классов. Спутниковые измерения позволяют достичь высокой точности и надёжности данных благодаря использованию глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Они особенно актуальны на открытых территориях, где высокая степень видимости спутников способствует получению точных координат.
Линейно-угловые измерения, выполняемые с использованием теодолитов или тахеометров, помогают в определении относительных положений точек на местности. Эти измерения важны для создания точных угловых и линейных характеристик, что позволяет более детально проработать участок.
Нивелирование, проводимое в соответствии с классами точности, дополняет данные о высотах и позволяет строить равновесные уровни. Нивелирование II класса обеспечивает точность, необходимую для большинства инженерных задач, тогда как III и IV классы могут использоваться для менее требовательных проектов.
Комплексный подход к сгущению исходной сети включает в себя правильную выборку методов и инструментов, что позволяет минимизировать погрешности и обеспечить высокое качество итоговой топографической съемки.
Закрепление на местности пунктов опорной, съемочной сети с составлением абрисов/кроки и карточек закладки пунктов.
Топографическая съемка является неотъемлемой частью геодезической работы, обеспечивая создание точных карт и планов местности. Полевой этап этого процесса включает несколько важных шагов, одним из которых является закрепление пунктов опорной и съемочной сети.
На данном этапе геодезист производится закрепление заранее определённых точек на местности. Эти пункты служат опорой для дальнейших измерений и помогут создать четкую и точную съемочную сеть. Закрепление осуществляется с использованием различных методов и инструментов, таких как нивелиры, тахеометры и GPS-устройства.
Важной частью процесса является составление абрисов (кроки) и карточек закладки пунктов. Абрисы представляют собой схематические зарисовки, которые помогают визуализировать расположение закреплённых точек относительно местных ориентиров. Это может включать в себя описание рельефа, наличие объектов, таких как здания или дороги, а также наблюдаемые природные элементы.
Карточки закладки, в свою очередь, содержат все необходимые данные о каждом пункте: его координаты, высоту, описание местоположения и используемые инструменты. Эти карточки не только систематизируют информацию, но и обеспечивают возможность лёгкого доступа к данным в будущем.
Таким образом, закрепление пунктов опорной и съемочной сети с составлением абрисов и карточек является важной частью топографической съемки, обеспечивая высокую точность и надежность полученных данных.
Съемка ситуации с нанесением основных элементов территории, в объеме, соответствующий требованиям нормативной документации в зависимости от масштаба съемки.
Полевой этап съемки — это момент, когда теоретические знания начинают преобразовываться в практические данные. Важным аспектом этого этапа является съемка ситуации с нанесением основных элементов территории, что требует строгого соблюдения требований нормативной документации в зависимости от масштаба съемки.
Проводя съемку, геодезисты фиксируют не только природные объекты, такие как реки, леса и возвышенности, но и антропогенные элементы: здания, дороги, мосты и прочую инфраструктуру. На данном этапе важно учитывать масштаб съемки, который влияет на выбор инструментов, методы работы и уровень детализации. При большом масштабе, например, 1:500 или 1:1000, детализирование объектов происходит значительно выше, что позволяет захватить мелкие элементы, такие как скамейки, фонари и другие элементы благоустройства.
Строгое следование нормативам подразумевает точную передачу всех собранных данных в графическом виде, что критически важно для дальнейшего проектирования и планирования. В результате качественной топографической съемки создается основа для многих инженерных и архитектурных проектов, что подчеркивает значимость данного этапа. Таким образом, полевой этап съемки, включая нанесение основных элементов территории, является ключевым моментом в процессе получения актуальной и точной топографической информации.
Обследование инженерных сетей с использованием труба-кабеле поискового оборудования, с составлением экспликаций колодцев, разделяя их по назначению, измеряя их планово-высотное положение и основные характеристики.
В ходе этого этапа используется современное труба-кабеле поисковое оборудование, позволяющее с высокой точностью определять местоположение подземных коммуникаций. Это особенно важно в условиях городских застроек, где сети могут пересекаться и располагаться на разной глубине. С помощью специализированных приборов специалисты могут не только обнаружить трубы и кабели, но и оценить их состояние.
Во время обследования составляются экспликации колодцев, которые детализируют информацию о каждом объекте: назначение колодца (например, для водоснабжения, канализации, электрических кабелей), его планово-высотное положение и основные характеристики. Такие данные включают в себя диаметр, материал и другие технические параметры, что существенно облегчает дальнейшую работу инженеров и проектировщиков.
Результаты обследования инженерных сетей являются основой для создания качественной топографической карты, что, в свою очередь, способствует более эффективному освоению территории и предотвращению возможных ошибок в процессе строительства. Таким образом, полевой этап топографической съемки, включая обследование инженерных сетей, является необходимым для обеспечения надежности и безопасности будущих объектов.
Фотофиксация местности, земельного участка.
Одним из ключевых элементов полевого этапа работы является фотофиксация местности, представляющая собой процесс визуального документирования окружающего пространства.
Фотофиксация осуществляется с помощью современных фототехник, включая дроны и цифровые камеры. Этот этап незаменим для создания детальных и качественных снимков, которые впоследствии используются для анализа рельефа, определения границ участков, а также для разработки проектной документации. Важно, чтобы фотографии были сделаны с разных углов и ракурсов, это позволяет получить полное представление о территории и выявить скрытые особенности ландшафта.
Кроме того, фотофиксация служит дополнительной гарантией точности собранных геодезических данных. На основе полученных изображений можно уточнять размеры объектов, визуализировать их расположение и выявлять возможные препятствия, такие как здания или деревья, которые могут повлиять на дальнейшие работы.
Таким образом, фотофиксация местности в рамках топографической съемки не только дополняет сведения о земельном участке, но и является залогом успешного выполнения проектных задач, что делает этот процесс крайне важным для специалистов в области геодезии.
Составление акта внутриведомственной приемки геодезических измерений для полевого контроля проведенных работ.
После завершения полевых работ возникает необходимость в контроле качества выполненных геодезических измерений. Для этого составляется акт внутриведомственной приемки.
Акт приемки служит документом, подтверждающим, что все измерения проведены согласно установленным стандартам и требованиям. Он включает в себя данные о проводимых работах, используемом оборудовании, а также числовые значения основных параметров, таких как точность и погрешность измерений.
Для составления акта необходимо собрать всю сопроводительную документацию, а именно: журналы полевых замеров, данные по использованным приборам и их калибровке, а также фотосъемки местности. Члены комиссии, проводящей приемку, проводят анализ собранных данных, сравнивают их с нормативными показателями, определяют соответствие полученных результатов с проектными временными рамками.
Приемка не только гарантирует качество выполненных работ, но и является основой для дальнейших действий — разработки проектной документации или проведения дополнительных исследований. Таким образом, акт внутриведомственной приемки является неотъемлемой частью геодезического процесса и важным шагом к успешному завершению проекта.
Геопространственная информация, полученная после съемки, обрабатывается в офисных условиях (камеральная обработка). Инженеры проводят необходимые расчеты по уравниванию всех полученных измерений, оформляют топографический план, присваивая каждому элементу условный знак. Строят цифровую модель местности и рельефа (ИЦМР/ИЦММ), формируют технический отчет в графическом и электронном виде, подготавливают ИТП для согласования с эксплуатирующими организациями. Проводят согласования о целостности и полноте нанесения инженерных сетей, готовят технический отчет, передают заказчику.
Этот процесс включает в себя анализ и систематизацию полученных данных, что позволяет создать точные и информативные карты и планы.
Первый этап камеральной обработки — это сбор исходных данных. На данном этапе используется информация, полученная в ходе полевых работ, включая координаты точек, высотные отметки и дополнительные наблюдения. Обычно данные собираются с помощью тахеометров, GPS-приемников и других геодезических инструментов.
Затем следует этап конвертации полученных данных в цифровую форму. Используя специализированное программное обеспечение, геодезисты обрабатывают данные, вводят координаты и создают трехмерные модели местности. Технический прогресс позволяет сократить время обработки данных и увеличить их точность.
Следующим шагом является создание контурных линий и сетки высот. Это важный момент, так как контуры помогают визуально представить рельеф местности и определить его особенности. Генерация модельного рельефа позволяет не только увидеть форму поверхности, но и использовать эти данные для дальнейшего анализа, например, для проектирования инфраструктуры.
Также в рамках камеральной обработки проводятся различные измерения и расчеты. Геодезисты могут производить вычисление площадей, объемов, а также определять углы и расстояния. Эти данные позволяют более точно оценить характеристики земельного участка и его возможность использования в дальнейших проектах.
Не менее важным этапом является составление топографического плана. На этом этапе обработанные данные визуализируются, и создается карта, на которой отмечены все ключевые элементы местности: дороги, здания, природные элементы и границы земельного участка. Такой план должен соответствовать установленных стандартам и содержать всю необходимую информацию для дальнейшего использования.
Заключительный этап камеральной обработки данных включает в себя проверку и верификацию информации. Это позволяет исключить возможные ошибки и неточности, которые могло произвести оборудование или сам геодезист в ходе полевых работ.
Камеральная обработка данных — это сложный, но крайне важный процесс, обеспечивающий надежность и точность топографической съемки. Он требует высокой квалификации специалистов и современного оборудования, что в конечном итоге влияет на качество итогового продукта. Таким образом, эффективная камеральная обработка — залог успешного выполнения проекта и правильного использования земельных ресурсов.
В итоге, после того как будет заказана топографическая съемка земельного участка, вы получаете топографический план, а также технический отчет о проведенных работах.
*Сроки проведения работ определяются индивидуально, исходя из особенностей участка.
Компания Гис-Саинс Москва: Ваш надежный партнер в области топографической съемки и инженерных изысканий
Топографическая съемка — это один из ключевых этапов в проектировании и строительстве, обеспечивающий точную информацию о земельном участке, его рельефе и существующих объектах. Компания Гис-Саинс Москва предлагает широкий спектр услуг по топографической съемке и инженерным изысканиям не только в Москве, но и по всей России и СНГ. Наша команда профессионалов с многолетним опытом работы гарантирует высокое качество и точность выполняемых работ.
Разнообразие услуг
Помимо топографической съемки, мы проводим все виды инженерных изысканий, необходимых для успешного проектирования и строительства. Это включает в себя геодезические, геологические, гидрологические и экологические изыскания, которые позволяют получить полное представление о состоянии участка и особенностях его эксплуатации.
Наши специалисты выполняют техническое обследование всех видов зданий и сооружений — от жилых домов до промышленных объектов. Это обследование включает в себя анализ состояния конструкций, выявление дефектов и оценку прочности конструктивных элементов. На основании полученных данных мы можем предложить рекомендации по ремонту или реконструкции, что позволяет избежать серьезных последствий и увеличить срок службы строений.
Геотехнический, гидрологический и геодезический мониторинг представляет собой постоянное отслеживание изменений, происходящих в окружающей среде и на строительной площадке. Эти мониторинги являются жизненно важными для предотвращения нарушений в строительных работах и желания обеспечить безопасность будущих объектов.
В современном строительстве крайне важна интеграция всех процессов, и информационное моделирование (BIM) становится одним из важнейших инструментов. Благодаря использованию BIM, мы можем создавать трехмерные модели, которые позволяют визуализировать проект, выявлять возможные проблемы на ранних этапах и оптимизировать затраты. Это не только повышает эффективность проектирования, но и существенно сокращает время на реализацию проектов.
Лазерное сканирование — это современный метод получения высокоточных данных о состоянии объектов и окружающей территории. С помощью этой технологии мы можем создавать детализированные 3D-модели, которые используются для анализа, проектирования и документирования. Лазерное сканирование позволяет существенно сократить время на полевые работы и повысить уровень точности получаемых данных.
Компания Гис-Саинс Москва зарекомендовала себя как надежный партнер для многих строительных и проектных организаций. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые используют современное оборудование и программное обеспечение. Мы гарантируем высокое качество услуг, строгое соблюдение сроков и индивидуальный подход к каждому проекту.
Сотрудничая с нами, вы получаете уверенность в том, что ваш проект будет выполнен на высоком уровне, с учетом всех современных требований и стандартов. Не упускайте возможность оптимизировать свой проект с помощью профессиональной топографической съемки и инженерных изысканий от Гис-Саинс Москва!
Подойдет B2B-клиентам из сферы строительства. Оставьте заявку и дождитесь звонка специалиста.
От получения разрешительных документов на проведение работ до положительного заключения экспертизы.
Наличие лицензий, сертификатов, допусков СРО практически на все виды инженерных изысканий.
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Здесь ценят ваше время. Работаем без привязки к календарным выходным и праздникам.
Вам не требуется вносить сразу всю сумму. Доступна как наличная, так и безналичная форма расчетов.
На основании технического задания, вы получаете топографические планы, технические отчеты и всю полагающуюся инженерно-техническую документацию.
Наименование работ
Масштаб
Единицы измерения
Стоимость (руб.)
Примечание
Топографическая съемка
1:500
га
от 4 500
Не застроенная территория от 50 га
Топографическая съемка
1:500
га
от 11 000
Не застроенная территория от 20 до 50 га
Топографическая съемка
1:500
га
от 15 000
Не застроенная территория до 20 га
Топографическая съемка
1:500
га
от 11 000
Застроенная территория от 50 га
Топографическая съемка
1:500
га
от 14 000
Застроенная территория от 20 до 40 га
Топографическая съемка
1:500
га
от 18 000
Застроенная территория до 20 га
Топографическая съемка
1:500
зем.участок
15 000
до 100 соток для ландшафтного дизайна.
Без подеревной съемки
Топографическая съемка
1:200
зем.участок
15 000
до 100 соток для ландшафтного дизайна. Без подеревной съемки
Топографическая съемка
1:200
зем.участок
55 000
до 100 соток для ландшафтного дизайна. С подеревной съемкой.
Формирование технического отчета
-
шт.
от 30 000
Без выезда специалиста на объект, с максимальным набором исходных данных. Подходит для прохождения государственной/ негосударственной экспертизы
Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!
В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!
Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))
Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.
Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.
Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.
Минусы: слабый клиентский менеджер.
Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.
Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.
Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.
Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.
В результате съёмки мы можем предоставить:
Подготовительный этап
Полевые работы
Камеральная обработка данных
Техническое обследование зданий и сооружений
Мониторинг условий
Информационное моделирование
Лазерное сканирование
Почему выбирают Гис-Саинс?
Наши преимущества
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