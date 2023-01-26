Геодезическая разбивочная основа (ГРО) в Москве и России от Гис Саинс

ГРО создается специалистами до начала возведения здания. Место под установку выбирается с учетом удобства использования станции на всех этапах строительных работ. Для прочности металлические трубы монтируются ниже глубины промерзания грунта, а для их фиксации используется цементный раствор. Типы центров, а также другие параметры ГРО определяются в соответствии с требованиями заказчика и проектной документацией.

Виды разбивочной основы

Специалистами выделяются внешняя, внутренняя и высотная разбивочные основы. Внешняя или внутренняя разбивочная сеть создается для всего здания и служит для проведения детальных разбивочных работ. Она также используется для наблюдения за отклонениями и деформациями строящегося объекта и соседних зданий, а также для проведения исполнительной съемки.

Внутренняя сеть предназначена для контроля геометрии внутри строения и возведения дополнительных строительных конструкций. Дополнительно на строительной площадке создается высотная разбивочная основа, позволяющая проводить работы по высокоточной передачи высотных отметок.

Создание ГРО, процесс работы

Внутренняя разбивочная основа для строительства – услуги компании Гис Саинс

Внутренняя разбивочная основа для строительства: точность и эффективность от "ГиС Саинс"

В строительстве точность и эффективность являются основополагающими для обеспечения долговечности и безопасности конструкций. Внутренняя разбивочная основа (ВРО) играет решающую роль в достижении этих целей, обеспечивая точную разбивку осей и высотных отметок внутри здания. Компания "ГиС Саинс" предлагает высококачественные услуги ВРО, гарантируя безупречную геодезическую основу для вашего проекта.

Что такое внутренняя разбивочная основа?

Внутренняя разбивочная основа – это система контрольных точек, созданная внутри здания для точной разметки и выравнивания элементов конструкции. Она состоит из реперов, отмеченных на полу, стенах и потолке, которые служат ориентирами для всех последующих работ:

Разбивка осей стен и колонн

Разметка инженерных коммуникаций и оборудования

Монтаж окон и дверей

Установка оборудования и мебели

Преимущества использования ВРО от "ГиС Саинс"

Точность: Наши высококвалифицированные геодезисты используют современное оборудование и методики для обеспечения высочайшей точности разбивки.

Эффективность: ВРО позволяет оптимизировать процесс строительства, сокращая время и затраты на выравнивание и регулировку.

Соответствие стандартам: Услуги ВРО от "ГиС Саинс" соответствуют всем нормативным требованиям и отраслевым стандартам.

Гарантия качества: Мы предоставляем гарантию точности всех выполненных работ, что обеспечивает душевное спокойствие на протяжении всего проекта.

Процесс создания ВРО

Наши специалисты используют следующие этапы для создания надежной и точной ВРО:

1. Проектирование: Изучение проектной документации и определение местоположения контрольных точек.

2. Перенос осей: Перенос осей здания на строительную площадку с использованием теодолитов и электронных тахеометров.

3. Устройство реперов: Установка реперов на полу, стенах и потолке в соответствии с проектными отметками.

4. Поверка: Проверка точности и соответствия установленной ВРО с помощью контрольных измерений.

Применение ВРО в различных проектах

Услуги ВРО от "ГиС Саинс" применяются в широком спектре строительных проектов, включая:

Многоэтажные жилые и коммерческие здания

Торговые и промышленные объекты

Общественные здания, такие как школы и больницы

Реставрация и реконструкция исторических сооружений

Преимущества сотрудничества с "ГиС Саинс"

Выбирая "ГиС Саинс" в качестве партнера по ВРО, вы получаете:

Команду опытных и сертифицированных геодезистов

Современное высокоточное оборудование

Персонализированный подход и гибкий график

Конкурентоспособные цены и скидки на комплексные услуги

Соблюдение сроков и высокое качество выполнения работ

Внутренняя разбивочная основа является неотъемлемой частью любого строительного проекта, и использование услуг "ГиС Саинс" гарантирует точность и эффективность, необходимые для успешной реализации ваших планов. Наша компания предоставляет комплексные решения ВРО, от проектирования до поверки, обеспечивая надежную геодезическую основу для вашего строительства. Доверьте свою ВРО профессионалам и наслаждайтесь преимуществами точности, эффективности и гарантии качества.

Создание Внешней разбивочной основы для строительства - Методология компании Гис Саинс

Компания Гис Саинс, признанный лидер в области геодезических услуг, разработала передовую методологию для создания внешних разбивочных основ (ВРО) для проектов строительства. ВРО являются критически важным компонентом строительного процесса, обеспечивая точную и согласованную основу для последующих работ по разметке и выносу осей.

Методология Гис Саинс

Методология Гис Саинс основана на сочетании первоклассного оборудования, передовых технологий и опытной команды геодезистов. Она состоит из следующих этапов:

1. Планирование

Вначале геодезисты Гис Саинс тщательно изучают проектную документацию и проводят обследование строительной площадки, чтобы определить оптимальное расположение точек внешней разбивочной основы - ВРО. Они также анализируют возможные источники ошибок и разрабатывают стратегии минимизации их влияния.

2. Установка эталонных точек

Затем геодезисты устанавливают постоянные эталонные точки вне зоны действия потенциальных строительных помех. Эти точки служат отсылкой для всех последующих измерений и выносов. Гис Саинс использует GPS-приемники с высокой точностью и электронные тахеометры для обеспечения максимальной точности.

3. Создание контрольной сети

После установки эталонных точек геодезисты создают сеть контрольных точек по всей строительной площадке. Эти точки распределяются равномерно и связаны между собой измеренными расстояниями и углами. Контрольная сеть служит промежуточным этапом между эталонными точками и точками ВРО.

4. Вынос точек ВРО

Используя контрольную сеть в качестве основы, геодезисты выносят точки ВРО на участки строительства. Эти точки отмечаются на земле с помощью колышков или вех и точно отображаются в проектной системе координат.

5. Монтаж контрольно-поверочных знаков

Для обеспечения постоянного доступа к точкам ВРО Гис Саинс устанавливает контрольно-поверочные знаки рядом с каждой точкой. Эти знаки служат ориентирами для бригад строителей и могут быть использованы для быстрой и точной проверки расположения точек, если это необходимо.

6. Контроль и калибровка

На протяжении всего процесса Гис Саинс проводит постоянный контроль точности измерений и выносов с помощью регулярных проверок и калибровки оборудования. Это гарантирует высокую целостность и надежность ВРО.

Преимущества методологии Гис Саинс

Обследования Гис Саинс предлагает ряд преимуществ для строительных проектов:

Высокая точность: Технологии и процессы, используемые Гис Саинс, обеспечивают точность измерений в пределах с сантиметров.

Эффективность: Автоматизированные процессы и опытная команда позволяют быстро и эффективно создавать внешнюю разбивочную основу, экономя время и ресурсы.

Согласованность: Система координат, используемая во ВРО, соответствует проектной системе координат, что гарантирует согласованность между всеми этапами строительства.

Надежность: Контрольно-поверочные знаки и постоянные эталонные точки обеспечивают долговременную доступность и надежность точек внешней разбивочной основы.

Сокращение исправлений: Точное расположение точек ВРО позволяет минимизировать исправления при разметке и выносе осей, что приводит к снижению затрат и сокращению сроков строительства.

Создание точной и надежной ВРО является неотъемлемой частью успешного строительного проекта. Методология Гис Саинс, основанная на передовых технологиях, опытной команде и строгих стандартах качества, обеспечивает превосходные результаты, которые способствуют повышению эффективности, снижению рисков и достижению превосходных результатов. Выбирая Гис Саинс для создания ВРО, строительные компании могут быть уверены в надежном и точном основании для своих проектов.

Создание Высотной разбивочной основы для строительства - Экспертные Решения от Гис Саинс

В строительстве создание точной и надежной Высотной Разбивочной Основы (ВРО) является критически важным для обеспечения бесперебойного возведения высотных сооружений. Компания Гис Саинс, признанный лидер в области геодезических услуг в Москве, России, СНГ предлагает комплексные решения по созданию ВРО, охватывающие весь процесс от планирования до реализации.

Что Такое Высотная Разбивочная Основа?

ВРО представляет собой систему точек отсчета на фиксированных высотах, установленных в пределах строительной площадки. Эти точки служат ориентирами для определения положения и высоты всех элементов сооружения, гарантируя точность строительства и предотвращая дорогостоящие ошибки.

Наши Услуги по Созданию ВРО

Команда Гис Саинс обладает обширным опытом в создании ВРО для различных проектов, включая высотные здания, мосты и другие крупные инфраструктурные объекты. Наши услуги включают:

Проектирование ВРО: Определяем оптимальное размещение точек ВРО на основе анализа проектной документации и условий строительной площадки.

Установление Точек ВРО: Использование высокоточных геодезических приборов для установления точек ВРО на требуемых высотах.

Выверка и Юстировка Точек ВРО: Регулярные проверки и корректировки точек ВРО для обеспечения их стабильности и точности.

Топографическая Съемка: Создание детальных топографических планов строительной площадки с привязкой к точкам ВРО.

Мониторинг Перемещений Точек ВРО: Непрерывный мониторинг положения точек ВРО с помощью современных технологий для выявления любых отклонений и предотвращения проблем.

Преимущества Работы с Гис Саинс

Выбирая Гис Саинс Офис для создания ВРО, вы получаете ряд преимуществ:

Точность и Надежность: Наши услуги соответствуют самым высоким стандартам точности и надежности.

Своевременность: Мы обеспечиваем своевременное завершение проекта, не допуская задержек в строительстве.

Экспертиза: Наша команда состоит из высококвалифицированных инженеров-геодезистов с многолетним опытом.

Этапы работ по устройству ГРО

1. Подготовительный Начальный этап создания государственной разбивочной основы начинается с составления технического задания. Специалистами изучаются карты местности и результаты проводимых ранее инженерно-геодезических изысканий, а также проектная и техническая документация на объект строительства. Далее составляется план работ, который в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. При необходимости, работы по устройству геодезической основы регистрируются в региональном комитете по градостроительству и архитектуре и ФФПД. Подготовительный этап создания геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Геодезическая разбивочная основа (ГРО) является неотъемлемой частью строительного процесса, обеспечивая точное расположение и возведение инженерных сооружений. Подготовительный этап является критически важным для создания надежной и эффективной ГРО. Исходная документация Перед началом работ по созданию ГРО инженеры-геодезисты должны собрать и проанализировать следующую исходную документацию: Проектную документацию, включая чертежи и технические требования Топографический план объекта строительства Архивные геодезические данные Данные инженерно-геологических изысканий Планирование После сбора исходной документации приступают к планированию работ по созданию ГРО. Этот этап включает следующие действия: Определение системы координат и высот, согласованной с проектными материалами Выбор опорных пунктов и размещение их на объекте Составление схемы ГРО, отражающей расположение опорных пунктов и разбивочных осей Определение опорных пунктов Опорные пункты являются фиксированными точками на местности, которые служат основой для создания ГРО. Они должны быть: Устойчивыми и неподвижными Расположенными в удобных для доступа и обслуживания местах Обеспечивать надежные привязки к существующей геодезической сети Выбранные опорные пункты закрепляются на местности с помощью специальных закладок, маркшедеров или монументов. Создание ГРО После закрепления опорных пунктов приступают к созданию ГРО. Этот процесс включает следующие действия: Проведение высокоточных геодезических измерений для определения координат и высот опорных пунктов Создание сети сгущения опорных пунктов с использованием тахеометров и GPS-оборудования Установление разбивочных осей и рисок на местности в соответствии с проектной документацией Контроль и приемка После завершения создания ГРО необходимо провести контрольные измерения для проверки ее точности и соответствия проектным требованиям. Приемка ГРО осуществляется комиссией с участием представителей заказчика, проектировщика и подрядной организации. Значение подготовительного этапа Тщательное выполнение подготовительного этапа является основой для создания надежной и эффективной ГРО. Он обеспечивает: Точное размещение и возведение инженерных сооружений Сокращение рисков в строительстве Экономию времени и ресурсов за счет отсутствия переделок и исправлений Упрощение геодезического обслуживания объекта в процессе эксплуатации Услуги компании ГИС Саинс Инжиниринговая компания ГИС Саинс предоставляет полный спектр услуг по созданию ГРО для строительных объектов любой сложности. Наши опытные геодезисты используют современное оборудование и технологии, гарантируя высокую точность и надежность результатов. Мы работаем по всей России и СНГ, предлагая нашим клиентам: Консультации и планирование работ Создание ГРО в соответствии с действующими нормами и правилами Контроль и приемку ГРО Геодезическое сопровождение строительства и эксплуатации объекта Обращайтесь к нам, чтобы получить профессиональные геодезические услуги для вашего строительного проекта.

2. Полевой Полевые работы производятся непосредственно на местности. Специалисты выполняют: рекогносцировку — исследование, позволяющее определить наличие исходных пунктов в месте строительства. Если разбивочные пункты утрачены или испорчены, то для привязки координат используются современные спутниковые системы;

закрепление знаков, предусмотренных утвержденным планом на местности;

полевые измерения;

предварительную обработку полученных результатов для быстрого устранения несоответствий;

контрольные измерения. Полевой этап этап создания геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Геодезическая разбивочная основа (ГРО) является фундаментальным элементом для успешного строительства любого объекта. Это совокупность точек и линий, которые определяют пространственное расположение и высоту здания или сооружения. Полевой этап создания ГРО имеет решающее значение для точности и эффективности всего строительного процесса. Предварительные работы Перед началом полевых работ необходимо провести тщательное планирование и подготовку. Это включает в себя: Изучение проектной документации и определение требуемой точности ГРО. Разработка плана работ, включая сроки и порядок выполнения задач. Сбор разрешений и координация с другими подрядчиками. Подбор и калибровка геодезического оборудования, такого как тахеометры, уровни и GPS-приемники. Создание опорной сети Опорная сеть является основой ГРО. Она состоит из стабильных и хорошо определенных точек, которые служат в качестве контрольных ориентиров для последующих измерений. Эти точки устанавливаются с использованием GPS-приемников или классических геодезических методов. Создание основной сети Основная сеть представляет собой систему точек, распределенных по периметру строительной площадки. Эти точки служат для перенесения осей здания или сооружения на местность. Основная сеть создается путем тахеометрической съемки или использования GPS-оборудования. Создание детальной сети Детальная сеть состоит из более плотно расположенных точек, которые используются для непосредственной разбивки осей и высот конструкций. Детальная сеть создается путем тахеометрической съемки или лазерного сканирования. Перенос осей и высот Перенос осей и высот на место строительства является важнейшим этапом полевых работ. Это осуществляется путем установки временных контрольных точек, которые точно соответствуют проектным значениям. Контрольные точки используются в качестве ориентиров для строительных и монтажных работ. Нивелирование Нивелирование необходимо для определения высотного положения точек ГРО и последующего переноса этих высот на конструкции. Нивелирование выполняется с использованием нивелиров и нивелирных реек. Контроль точности На протяжении всего полевого этапа необходимо постоянно контролировать точность выполняемых работ. Это достигается путем повторных измерений, калибровки оборудования и поверки полученных данных. Документация и отчетность По завершении полевых работ необходимо составить подробный отчет, в котором отражаются все выполненные работы, результаты измерений и достигнутая точность. К отчету прилагаются схемы и чертежи ГРО, которые впоследствии используются для строительства. Полевые работы в ГИС Саинс ГИС Саинс обладает многолетним опытом в проведении полевых работ по созданию ГРО для объектов различной сложности и масштаба. Наша компания предлагает полный спектр услуг, включая: Разработку технического задания и проектирование ГРО. Выполнение геодезических измерений и создание опорных, основных и детальных сетей. Перенос осей и высот на строительную площадку. Контроль точности и поверку полученных данных. Составление исполнительной документации. ГИС Саинс работает во всех регионах России и СНГ. Мы используем современное оборудование и передовые технологии, чтобы обеспечить высокую точность и эффективность наших работ. Своевременное и качественное создание ГРО способствует успешному строительству и эксплуатации объектов.

3. Камеральный Результаты измерений обрабатываются специалистами камерального отдела, которые: производят уравнивание измерений, вычисление координат и высот наблюдаемых точек. Делают оценку точности проведенных геодезических измерений и на основе полученных данных составляют подробный перечень (каталог) координат;

создают схемы расположения пунктов ГРО;

составляют схемы измерений, акты освидетельствования и полный технический отчет. Камеральный этап создания геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства Камеральный этап ГРО включает в себя обработку, проверку и анализ полевых измерений. Обработка полевых данных Первым шагом является обработка данных, полученных в ходе полевых съемок. Данные обычно включают в себя значения координат, высот и углов, измеренные с помощью таких приборов, как тахеометры и GPS-приемники. Обработка данных включает в себя: Удаление грубых ошибок Очистку данных от шума Выравнивание по известным контрольным точкам Преобразование координат в желаемую систему координат Проверка данных После обработки данные проверяются на наличие ошибок и неточностей. Проверка может включать в себя: Сравнение данных с независимыми источниками Проверку геометрической согласованности Анализ остаточных ошибок после выравнивания Анализ и интерпретация Проверенные данные анализируются и интерпретируются для создания ГРО. Анализ может включать в себя: Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) Определение контуров или изолиний рельефа Расчет уклонов и аспектов Геологические и инженерно-геологические исследования Создание ГРО На основе выполненного анализа создается ГРО. ГРО может принимать различные формы, в зависимости от требований проекта, и может включать в себя: Топографический план План топографических съемок Карта съемок подземных коммуникаций Цифровая модель местности (ЦММ) Геоинформационная система (ГИС) с геопространственными данными о проекте Приложения ГИС в создании ГРО ГИС играет важную роль в создании ГРО. ГИС позволяет: Управлять, визуализировать и анализировать геопространственные данные Интегрировать данные различных источников Создавать тематические карты и отчеты Выполнять пространственный анализ и моделирование Преимущества использования ГИС в создании ГРО Использование ГИС в создании ГРО обеспечивает ряд преимуществ, в том числе: Повышение точности и согласованности Сокращение времени и затрат Улучшение коммуникации и сотрудничества Возможность интеграции с другими инструментами и системами Создание цифровых продуктов, которые могут использоваться на протяжении всего жизненного цикла проекта Камеральный этап создания ГРО является критически важным шагом в любом строительном проекте. Обработка, проверка и анализ полевых данных позволяют создать точную и надежную основу для планирования и строительства. Использование ГИС в этом процессе приносит дополнительные преимущества, такие как повышение точности, эффективности и возможностей для дальнейшего анализа.

4. Сдача-приемка ГРО Завершением работ считается момент передачи ГРО заказчику. Непосредственно на местности и в присутствии заказчика специалистами проводятся контрольные измерения. При подтверждении соответствия выполненных работ проектной документации подписывается акт освидетельствования. Отчет и вся сопутствующая документация передаются заказчику. Завершающий этап создания ГРО: Сдача – приёмка геодезической разбивочной основы Геодезическая разбивочная основа (ГРО) - это комплекс геодезических знаков или пунктов, созданных на строительной площадке и обеспечивающих пространственную привязку проектных материалов к местности. Создание ГРО осуществляется поэтапно, и завершающим этапом этого процесса является сдача-приемка ГРО. Процедура сдачи-приемки ГРО Процедура сдачи-приемки ГРО включает несколько основных шагов: 1. Подготовительные работы: - Проверка соответствия созданной ГРО проектной документации. - Составление исполнительной схемы ГРО. - Подготовка необходимых документов (актов, журналов и т.д.). 2. Комиссионное обследование ГРО: - Создается комиссия, в которую входят представители заказчика, подрядчика и проектной организации. - Комиссия проводит обследование ГРО, проверяя ее соответствие проектным требованиям и нормативным документам. - Осуществляются контрольные измерения и испытания знаков ГРО. 3. Составление акта сдачи-приемки ГРО: - Комиссия составляет акт сдачи-приемки, в котором фиксируются результаты обследования ГРО и подтверждается ее соответствие проекту и нормам. - Акт подписывается всеми членами комиссии и передается на хранение заказчику. 4. Передача ГРО для эксплуатации: - После сдачи-приемки ГРО передается заказчику для дальнейшей эксплуатации и использования в строительных работах. Требования к ГРО при сдаче-приемке При сдаче-приемке ГРО проверяется соответствие ее следующим требованиям: - Точность и надежность: ГРО должна обеспечивать требуемую точность и надежность привязки строительных конструкций к местности. - Сохранность и долговечность: Знаки ГРО должны быть защищены от разрушения и перемещения, обеспечивая их долговечность в течение всего периода строительства. - Удобство использования: Размещение знаков ГРО должно быть удобным для использования строительной техникой и специалистами. - Соответствие проекту: ГРО должна соответствовать проектной документации по расположению, типу и характеристикам знаков. - Соответствие нормам: ГРО должна быть создана в соответствии с действующими нормативными документами и стандартами. Важность сдачи-приемки ГРО Сдача-приемка ГРО является важным этапом процесса создания ГРО, поскольку она обеспечивает: - Качественный контроль: Сдача-приемка позволяет проверить соответствие ГРО проектным требованиям и нормам, обеспечивая качество геодезического обеспечения строительства. - Доказательная база: Акт сдачи-приемки служит доказательством соответствия ГРО проектным материалам и нормативам. - Бесспорность: Процедура сдачи-приемки с участием комиссии обеспечивает объективную оценку созданной ГРО и устраняет споры между участниками строительства. - Безопасность: Правильное и точное построение ГРО является основой для безопасного и качественного строительства. Таким образом, сдача-приемка геодезической разбивочной основы является неотъемлемым этапом процесса создания ГРО, который обеспечивает качество геодезического обеспечения строительства, бесспорность результатов и безопасность строительных работ.

Создание ГРО, процесс работы

Для чего нужна геодезическая разбивочная основа

Основное назначение ГРО заключается в передаче координат и высот будущего строения на местность. Если не провести данную работу или сделать ее с ошибками, то есть вероятность, что в ходе строительства будут допущены серьезные ошибки.

Разбивочная сеть может также понадобиться:

для наблюдения за осадкой или деформацией строений;

для трассирования линейных объектов;

для проведения реконструкции;

для монтажа дополнительного оборудования и коммуникационных сетей и др.

Качество создания ГРО напрямую определяет качество будущего строения, так как позволяет исключить:

ошибки в геометрии строения;

ошибки в положении здания относительно исходных точек.

Важно! В свою очередь на качество ГРО оказывают влияние многочисленные внешние факторы, правильность установки специального оборудования геодезиста и устойчивость информационных знаков.

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Что получает заказчик в результате

В результате заказчик получает полный технический отчет. Документ содержит текстовую и графическую части.

В текстовой части отражаются: общие сведения: данные о документе-основании для создания ГРО, адрес расположения местности и строящегося объекта, сроки выполнения заказа, использованные методы и система координат;

краткая характеристика района с указанием средней температуру, глубины промерзания грунта и других технических параметров;

состав и технология установки ГРО;

краткие итоги.

В графическую часть входят: пояснительная записка (СП 47.13330.2016);

схема расположения установленных разбивочных пунктов;

схема геодезических измерений с привязкой к существующей системе координат;

оценка точности выполненных работ;

перечень координат и высот.

К отчету также прикладываются копии документов, подтверждающих проведение поверки приборов, использованных в ходе выполнения работы и акт приемки работ.

Наши преимущества

В нашей компании работают опытные и профессиональные геодезисты, которые имеют необходимые знания и навыки. Нашими преимуществами также являются:

наличие современного и высокоточного оборудования, которое применяется при выполнении геодезических работ;

индивидуальным подходом. Мы учитываем все особенности проекта и потребности клиента, чтобы разработать и внедрить наиболее оптимальное решение;

соблюдением сроков. Мы строго соблюдаем установленные сроки проекта, чтобы обеспечить его своевременное выполнение;

обеспечение материальной гарантии качества.

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