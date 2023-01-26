Геотехнический мониторинг зданий и сооружений в Москве и России | «Gis Science»

Геотехнический мониторинг - это система наблюдений за состоянием и поведением конструкций зданий и сооружений в процессе их эксплуатации, а также за воздействием на них природных и техногенных факторов. Наблюдения проводятся для оценки состояния сооружений, выявления дефектов и повреждений, определения необходимости проведения ремонтных работ или усиления
Заказывать эту услугу есть смысл для любых объектов на разных этапах строительства, но особенно нужен геотехнический мониторинг в следующих случаях:
Строительство сложного здания (например, высотного жилого дома) в неблагоприятных геофизических условиях.
Потенциальная угроза объектам, расположенным неподалеку от строительной площадки.
Обнаружение процессов деформации в эксплуатируемых объектах недвижимости.
Особое внимание стоит уделить геотехническому мониторингу грунтового массива, если были обнаружены дефекты фундаментов или просадка грунтов на территории строительства и на прилегающим к ней участках.
Это регулярный вид работ, особенно на стадии нулевого цикла строительства, когда фундамент еще строится и недостаточно стабилен.
Градостроительный план земельного участка, на котором проводятся работы (ГПЗУ)
Генплан объекта строительства
Чертеж с исходными геологическими и геодезическими сведениями о строительной площадке и подводимых к ней инженерных коммуникаций (геоподоснова)
Результаты проводимого ранее мониторинга (если имеется)
Заключение об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства
Чертежи раздела КР подземной части здания
Прочие документы, наличие которых обусловлено спецификой здания.
Кроме этого, геотехнический мониторинг зданий должен учитывать результаты обследования сооружений, а также оценку предполагаемого влияния нового строительства на окружающие объекты и инженерные коммуникации.
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Результатом нашего сотрудничества будет являться выдача технического отчета о проведенных работах. С помощью которого вы сможете отслеживать динамику деформаций обследуемых сооружений / территорий и объектов окружающей застройки. Наш документ выполняется в строгом соответствии требованиям современных строительных норм и сводов правил (№384-ФЗ, ГОСТ 27751–2014, СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, СП 248.1325800.2016, СП 249.1325800.2016, СП 305.1325800.2017, СП 361.1325800.2017) и соответствует требованиям Главгосэкспертизы России. Программа содержит полное описание всех исходных данных (строящегося объекта, окружающей застройки, инженерно-геологического строения), расчетные геотехнические параметры влияния, перечень контролируемых параметров возводимого здания, окружающей застройки и ограждения котлована, методы, этапы, периодичность и сроки их фиксации, требования к технической базе организации, осуществляющей наблюдения, а также требования к отчетной документации.
Компания «Гис Саинс» – ваш надежный партнер в области геотехнического мониторинга зданий и сооружений. Современная архитектура и инженерные технологии требуют особого внимания к состоянию конструкций, особенно в условиях мегаполисов и сложной геологической обстановки. Геотехнический мониторинг представляет собой систематическое наблюдение и анализ состояния грунтовых и строительных материалов, которое позволяет выявить любые изменения и потенциальные угрозы для безопасности объектов.
Одной из ключевых задач нашей компании является предотвращение негативных последствий, возникающих в результате различных факторов, таких как естественные катаклизмы, изменения уровня грунтовых вод или человеческие деятельности. Мы используем передовые технологии и алгоритмы, основанные на критериях научного подхода, чтобы обеспечить точность и надежность собранных данных.
На этапе проектирования и строительства мы проводим комплексную оценку грунтовых условий, что позволяет нашим клиентам заранее подготовиться к потенциальным рискам. Постоянный мониторинг во время эксплуатации объектов позволяет своевременно реагировать на любые отклонения от норм, тем самым продлевая срок службы зданий и предотвращая их повреждение.
В оснащении нашего арсенала – современные датчики и приборы, которые обеспечивают непрерывный сбор данных о состоянии конструкций в реальном времени. Соответствующая информация обрабатывается с использованием специализированного программного обеспечения, что позволяет осуществлять визуализацию изменений и формирование отчетов для дальнейшего анализа.
Мы гордимся тем, что наш подход обеспечивает максимальную прозрачность и доверие между нами и нашими клиентами. «Гис Саинс» активно сотрудничает как с государственными, так и с частными организациями, предоставляя услуги, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности.
Наша команда профессионалов обладает богатым опытом в области геотехнических исследований и мониторинга, что позволяет нам справляться с задачами любой сложности. Каждое новое сотрудничество – это возможность применить инновационные решения и сделать еще один шаг к созданию безопасной городской инфраструктуры. Выбирая «Гис Саинс», вы делаете выбор в пользу безопасности и качества!
Геотехнический мониторинг грунтов является неотъемлемой частью строительного процесса, особенно при реализации крупных и сложных проектов. Компании, такие как "Гис Саинс", предоставляют высококачественные услуги в этой области, обеспечивая надежность и безопасность строительства.
Геотехнический мониторинг включает в себя систематическое наблюдение и анализ состояния грунтовых слоев, что позволяет выявлять потенциальные риски и отклонения в процессе строительства. Это особенно важно для объектов, расположенных в сложных геологических условиях, где изменение уровня грунтовых вод, сдвиги и просадки могут существенно повлиять на прочность и устойчивость сооружений.
Компания "Гис Саинс" использует современное оборудование и передовые технологии для проведения геотехнических обследований. Специалисты компании проводят детальные исследования, включая зондирование, лабораторные испытания образцов грунта и мониторинг динамических характеристик. Эти данные помогают разрабатывать обоснованные рекомендации по проектированию фундамента и выбору материалов, что в конечном итоге обеспечивает долговечность и безопасность сооружений.
Кроме того, "Гис Саинс" активно использует системы автоматизированного мониторинга, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения в состоянии грунтов. Это сокращает время реакции на потенциальные проблемы и позволяет принять меры до того, как они станут критическими. Регулярные отчеты и аналитика от компании помогают заказчикам своевременно оценить риски и выработать необходимые корректирующие действия.
С учетом возрастающего числа природных катастроф и изменений климата, значимость геотехнического мониторинга становится особенно актуальной. "Гис Саинс" принимает во внимание последние научные достижения и тенденции, внедряя инновационные решения, которые помогают минимизировать риски и повышать уровень безопасности строительных проектов.
В итоге, профессиональный геотехнический мониторинг, осуществляемый компанией "Гис Саинс", является залогом успешного завершения строительных работ, обеспечения их долговечности и сохранности окружающей среды. С каждым проектом компания подтверждает свою репутацию надежного партнера, которому можно доверять важнейшие аспекты строительства.
Геотехнический мониторинг играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивости зданий и инфраструктуры. С помощью современных инструментов и приборов можно эффективно отслеживать изменения в состоянии грунтов и конструкций, что позволяет предотвратить аварии и повысить долговечность объектов. Основные инструменты и приборы, используемые для проведения геотехнического мониторинга, делятся на несколько категорий в зависимости от задач, которые они помогают решать.
Во-первых, это системы автоматизированного мониторинга, которые включают в себя датчики для измерения деформаций, перемещений и нагрузок. Например, инклинометры и уровнемеры дают возможность отслеживать изменения наклона и уровня конструкции. Постоянный контроль за этими параметрами позволяет в реальном времени реагировать на потенциальные угрозы.
Во-вторых, важным элементом мониторинга являются георадары, которые применяются для визуализации структуры грунта и обнаружения аномалий, таких как пустоты или трещины. Они позволяют получить данные о состоянии подземных коммуникаций и об уровне грунтовых вод, что очень важно для оценки устойчивости здания.
Третий сегмент – это виброметры и сейсмометры, которые используются для анализа воздействия динамических нагрузок на сооружения. Эти приборы помогают оценить влияние вибраций и сейсмической активности на стабильность конструкций, что особенно актуально в сейсмически активных регионах.
Кроме того, для анализа состояния грунта применяются такие методы, как пробные нагрузки и сейсмическое профилирование, которые позволяют оценить механические свойства и уровень уплотнения земли. Это помогает в разработке рекомендаций по укреплению фундаментов и улучшению условий строительства.
Не менее важным аспектом является использование программного обеспечения для обработки и анализа полученных данных. Инновационные решения в области геоинформационных систем (ГИС) позволяют визуализировать изменения в состоянии зданий и грунтов, эффективно управлять данными мониторинга и прогнозировать возможные риски.
Геотехнический мониторинг является комплексным процессом, в котором важна интеграция различных инструментов и методов. Используя современные технологии, такие как автоматизированные системы мониторинга, георадары и методы анализа данных, мы можем обеспечить надежность и безопасность зданий, а значит, и комфорт людей, которые в них проживают и работают.
Установка деформационных марок является важным элементом геотехнического мониторинга, который позволяет отслеживать изменения в земле и сооружениях. Эти марки обеспечивают высокую точность измерений, необходимых для оценки устойчивости объектов и предсказания возможных деформаций. Процесс установки начинается с тщательной оценки участка, где будет размещена марка. Это включает в себя анализ геологических условий и выбор оптимального места, чтобы минимизировать влияние внешних факторов.
После выбора места марки фиксируются в грунте или на строительной конструкции. Деформационные марки могут быть выполнены из различных материалов, что позволяет адаптировать их к специфическим условиям эксплуатации. После установки проводятся первичные замеры, которые служат эталоном для дальнейших сравнений.
Регулярный мониторинг изменений в положении марок дает возможность своевременно выявлять потенциальные проблемы, такие как оседание грунта, сдвиги или деформации. Это критически важно для обеспечения безопасности строительных объектов и предотвращения аварий. Таким образом, установка деформационных марок является неотъемлемой частью современного геотехнического мониторинга, обеспечивая надежность и стабильность инфраструктуры в условиях постоянно меняющейся окружающей среды.
Вариант установки деформационной марки в КЖ
Металлический анкер \ болт
Анкерный клей
Табличка с номером и предупреждением
Вариант установки деформационной марки на металлоконструкцию
Полиуретановая платина с нанесенной шкалой
Фасадный клей
Процесс установки деформационных марок
Математическая модель грунтового массива
Уникальный объект
марка
2000 руб.
Объект ПГС
марка
600 руб.
Составление программы геомониторинга
шт.
от 10 000 руб.
Формирование технического отчета
цикл
от 10 000 руб.
Выполнение нулевого цикла (установка марок + проведение измерений)
цикл
от 15 000 руб.
Выполнение последующего цикла измерений
цикл
от 10 000 руб. (но не менее 5 циклов)
Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!
В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!
Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))
Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.
Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.
Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.
Минусы: слабый клиентский менеджер.
Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.
Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.
Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.
Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.