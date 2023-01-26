Инжиниринговая компания GIS Science – 3D моделирование зданий и сооружений - Услуги в Москве и России

ООО "ГИС САИНС" — российская компания, предлагающая услуги по следующим направлениям:

Все виды инженерных изысканий

Техническое обследование всех видов зданий и сооружений

Геотехнический, гидрологический, геодезический мониторинг

Информационное моделирование и лазерное сканирование

Инжиниринговая компания GIS Science: инновации в 3D моделировании!

В современном мире архитектура и строительство требуют использования передовых технологий для повышения эффективности и качества проектов. Инжиниринговая компания GIS Science предлагает уникальные решения в области 3D моделирования зданий и сооружений, которые позволяют не только улучшить проектирование, но и оптимизировать процессы эксплуатации.

С 2020 года GIS Science активно работает на рынке России и СНГ, предоставляя широкий спектр услуг в сфере геоинформационных технологий. Основной специализацией компании является создание высокоточных трехмерных моделей, которые используются как на стадии проектирования, так и в процессе строительства и последующей эксплуатации объектов.

Одним из ключевых преимуществ 3D моделирования является возможность визуализации проектируемых объектов в реальном времени. Это позволяет архитекторам и заказчикам лучше понять проект, внести необходимые коррективы на ранних стадиях и избежать затрат на изменения в будущем. Разработанные модели могут быть интегрированы с другими системами, такими как BIM (Building Information Modeling), что существенно упрощает работу команды.

Кроме того, GIS Science предлагает услуги по созданию цифровых twin-моделей, которые отражают текущее состояние зданий и инфраструктуры. Благодаря этому можно проводить анализ эффективности эксплуатации объектов, планировать техническое обслуживание и улучшать управляемость активами.

Компания активно сотрудничает с государственными и частными организациями, участвуя в реализации крупных инфраструктурных проектов в различных отраслях, включая жилое строительство, коммерческую недвижимость и транспорт. Высококвалифицированная команда специалистов GIS Science обеспечивает индивидуальный подход к каждому проекту, что позволяет достигать высоких результатов и удовлетворять потребности клиентов.

GIS Science стремится внедрять новейшие технологии и методы работы, чтобы оставаться на передовой инжиниринговых решений. С каждым годом компания расширяет свои возможности и улучшает качество услуг, что делает ее надежным партнером для многих организаций в России и СНГ. Выбирая GIS Science, вы выбираете качество, инновации и уверенность в успешной реализации вашего проекта.

Что вы получаете от проекта BIM

BIM опирается на множество фактов, анализ информации о строении и его элементах, архитектурном дизайне, влиянии природной и\или техногенной среды на конструкцию. Учитывается даже качество строительных материалов и их характеристики, подтвержденные производителем. Технико-экономические характеристики позволяют создать информационную модель, в которой замена одного показателя автоматически запускает перерасчет всех данных. С помощью данной технологии можно выполнить трехмерный чертеж эксплуатируемого здания и проект будущего строения, которому только предстоят строительно-монтажные работы.

В результате вы получаете от проекта:

Виртуальная BIM модель строения, возможность изучить конструкцию в мельчайших деталях.

Рекомендации по составлению технических требований к строению, исходя из возможностей бюджета.

Оценка трудоемкости и предварительной стоимости возведения здания. Чертеж для строителей, позволяющий минимизировать возможные ошибки монтажных работ.

Трехмерная визуализация отдельных узлов с обзорной схемой и финансовыми расчетами.

Сведение архитектурных решений и дизайнерских изысков с расположением инженерных коммуникаций.

Процесс моделирования, Краснодарский край

Достоинства информационного моделирования в строительстве

Возможность коллективного взаимодействия на расстоянии. Инженеры-проектировщики, дизайнеры, менеджеры по финансам вносят коррективы в один файл, что позволяет всем скоординироваться с учетом изменений, а руководителю и эксперту – оценить результат. Это позволяет всем бригадам и специалистам рационально распределить время, не затрачивая его на бесконечную сверку данных, повышает эффективность персонала, избавляет от конфликтных ситуаций, связанных с предоставлением не тех материалов, несоответствием дизайнерского решения с расположением коммуникаций и т.д.

Оперативность выполнения работ. Специальная программа позволяет собирать сложные многоэтажные комплексы в считаные минуты, автоматически устранять ошибки\колизии.

Простота корректировки. Изменяя характеристику объекта, инженер должен направлять отчет в экономический отдел, чтобы там выполнили перерасчет стоимости материалов. Программа автоматически пересчитывает затраты и выводит итоговый показатель.

Анализ функциональности объекта. Специальные утилиты проводят анализ прочности конструкций, размер, характеристикам. Ошибки выводятся в отдельное окно. Их можно устранить на стадии проектирования.

Контроль. Инвесторы и другие участники проекта отслеживают работу над моделированием в режиме онлайн. Они могут вносить корректировки на любом этапе проектирования и отслеживать изменение стоимости BIM проекта.

Оптимизация строительных работ. Имея готовую модель будущего здания, можно составить план по закупке материалов, график выполнения тех или иных работ.

Не смотря на относительно высокую стоимость BIM моделирования, все больше застройщиков прибегают к помощи технологии в разработке проекта, сметы, контроля за ходом выполнения работ.

Процесс работы, Зарядье

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Технологии информационного моделирования bim

Технологии информационного моделирования зданий (BIM, Building Information Modeling) представляют собой революционный подход к проектированию, строительству и эксплуатации объектов недвижимости. Они позволяют создавать и управлять цифровыми моделями зданий на всех этапах их жизненного цикла — от концепции до сноса. Эта методология обеспечивает более эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса, включая архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельцев.

Основной особенностью BIM является создание трехмерной модели здания, которая содержит не только геометрическую информацию, но и данные о материальных характеристиках, стоимости, сроках и устойчивости. Это позволяет эффективно планировать и прогнозировать возможные проблемы, такие как конфликты в проектировании, высокие затраты или задержки в строительстве. С помощью BIM-решений можно визуализировать проекты, что помогает всем участникам лучше понимать конечный результат и принимать обоснованные решения на ранних стадиях.

Одним из главных преимуществ технологий BIM является возможность координации между различными специалистами. Например, архитекторы могут вносить изменения в проект, которые автоматически синхронизируются с данными инженеров и строителей. Это значительно уменьшает вероятность ошибок и увеличивает скорость реализации проектов. Кроме того, использование BIM-систем позволяет вести точный учет всех материалов и ресурсов, что способствует оптимизации затрат и времени.

Внедрение BIM также оказывает положительное влияние на экологическую устойчивость строительных проектов. Моделирование позволяет более эффективно использовать ресурсы и снижать количество отходов, что соответствует современным стандартам устойчивого развития. Благодаря детализации моделей можно проводить анализ энергоэффективности зданий и разрабатывать более экологически чистые решения.

Однако, несмотря на явные преимущества, внедрение технологий информационного моделирования требует значительных инвестиций в обучение специалистов и покупку необходимого программного обеспечения. Кроме того, многие компании сталкиваются с проблемами интеграции BIM в существующие бизнес-процессы.

Тем не менее, с развитием технологий и увеличением числа успешных примеров использования BIM, все больше организаций осознают его значимость и стремятся к его внедрению. Ожидается, что в будущем технологии информационного моделирования станут стандартом в строительной отрасли, значительно повышая ее эффективность и качество. В конечном итоге, BIM открывает новые горизонты для архитекторов, проектировщиков и строителей, способствуя созданию более продуманных и качественных объектов.

Цели и задачи BIM моделирования

Информационное моделирование здания с началом строительных или ремонтных работ улучшит производительность, качество исполнения, сократит финансовые издержки. Это стало возможным благодаря сохранению информации при переходе с одного этапа монтажа к другому. Единый для всех специалистов цифровой файл и автоматический перерасчет гарантирует актуальность данных.

Инновационный подход обеспечил непрерывный поток информации. Каждая стадия от планирования до сдачи в эксплуатацию прописана в цифровом документе.

Цели 3d моделирования

Цели 3D моделирования зданий и сооружений

3D моделирование является неотъемлемой частью современного архитектурного проектирования и строительства. Его использование позволяет значительно улучшить процесс разработки и реализации зданий и сооружений. Основные цели 3D моделирования можно разделить на несколько ключевых аспектов, которые делают его важным инструментом в архитектуре и строительстве.

Во-первых, 3D моделирование обеспечивает визуализацию проекта на ранних этапах его разработки. Архитекторы и проектировщики могут создать детализированные трехмерные модели, которые помогают увидеть конечный результат еще до начала строительства. Это значительно упрощает коммуникацию с клиентами и позволяет вносить изменения в проект на этапе концепции, а не после начала работ, что экономит время и ресурсы.

Во-вторых, 3D модели позволяют проводить анализ различных аспектов здания. Учитывая такие факторы, как освещенность, акустика, теплоизоляция и другие, проектировщики могут оптимизировать проект для достижения максимальной эффективности. Это особенно важно в условиях увеличивающихся требований к энергоэффективности и экологичности зданий.

Третья цель 3D моделирования заключается в улучшении координации между различными участниками строительного процесса. Используя единую модель, архитекторы, инженеры и подрядчики могут работать в одном информационном пространстве, минимизируя риск ошибок и недоразумений. Это особенно ценно при реализации сложных проектов, где участвует множество специалистов.

Кроме того, 3D моделирование значительно ускоряет процесс создания необходимой документации. Автоматизированные решения способны генерировать чертежи, спецификации и сметы прямо из модели, что снижает вероятность ошибок и упрощает работу с проектной документацией.

Наконец, применение 3D моделей в строительстве способствует сохранению исторического и культурного наследия. С помощью современных технологий можно создавать точные копии исторических зданий и проводить их реставрацию с учетом всех деталей. Таким образом, 3D моделирование не только обеспечивает создание новых объектов, но и способствует сохранению существующих.

В целом, цели 3D моделирования зданий и сооружений охватывают весь спектр от визуализации и анализа до улучшения координации и ускорения документации. Этот инструмент становится все более незаменимым в строительной отрасли, способствуя более эффективному, безопасному и экономичному процессу проектирования и реализации.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

оперативная разработка 3D модели будущего строения, расчет каждого отдельного узла и последующее сведение в единую систему позволят получить данные как по объекту в целом, так и по отдельному элементу. Моделирование дополняется проектной документацией в виде 2D чертежей для строителей, актуальной сметы по стройматериалам;

при необходимости вносим коррективы в конструктив на любом этапе моделирования;

дорабатываем незавершенные объекты, предоставляем к ним комплекс готовых решений;

придерживаемся гибкой ценовой политики и устанавливаем конкурентные цены на наши услуги.

Цены