GIS Science

Услуги

Основные услуги по направлениям:

  • Все виды инженерных изысканий

  • Техническое обследование всех видов зданий и сооружений

  • Геотехнический, гидрологический, геодезический мониторинг

  • Информационное моделирование

  • Лазерное сканирование

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Наблюдение за деформациями

Наблюдения непосредственно за сооружением начинают с мо­мента начала его возведения и продолжают в течение всего стро­ительного периода. Для большинства крупных сооружений наблю­дения проводятся и в период их эксплуатации. В зависимости от характера сооружения, природных условий наблюдения могут быть закончены при прекращении деформаций, а могут продолжаться и весь период эксплуатации.

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Визуальный мониторинг

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Геотехнический мониторинг

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Геодезический мониторинг

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Лазерное 3D сканирование

Лазерное 3D-сканирование ускоряет сбор, визуализацию и регистрацию данных в поле для последующей их обработки в офисе с целью создания традиционных 2D-моделей и цифровых 3D-двойников, обеспечивая предоставление качественных услуг клиентам и открытие новых бизнес-возможностей.

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Воздушное Лазерное Сканирование (ВЛС)

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Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

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BIM моделирование

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Батиметрическая съемка

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Техническое обследование

Повышение общей надежности и долговечности зданий и сооружений неразрывно связано с периодической проверкой состояния конструкций. Для этого проводятся обследования различного рода конструкций, с целью установления прочностных характеристик, их надежности, качества использованных строительных материалов, проверка теплотехнических свойств ограждающих конструкций и звукоизоляционных свойств стен, перегородок, перекрытий и прочее.

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Обследование зданий и сооружений

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Лабораторные исследования грунтов
Лабораторные испытания грунтов

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Определение несущей способности

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Неразрушающий контроль

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Создание обмерных чертежей

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Геодезические услуги

Геодезические услуги необходимы для проведения анализа конкретной территории для пригодности строительства различных объектов. В противном случае проводить возведение различных построек не рекомендуется, так как есть риски быстрого разрушения.

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Создание ГРО

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Топографическая съемка

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Фасадная съемка

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Инженерные изыскания

Инженерные изыскания – это комплекс работ, направленных на изучение условий для строительства, освоения новой территории добычи полезных ископаемых и т.д. Исследования помогают создать благоприятную среду для дальнейшей деятельности. Именно инженерные изыскания предоставляют возможность разработать конструктивные решения относительно типов объектов, их особенностей и допустимости на данной территории.

Обсерватория
Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

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Инженерно-геологические изыскания (ИГИ)

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Комплексные инженерные изыскания
Комплексные инженерные изыскания

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