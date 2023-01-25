Основные услуги по направлениям:
Все виды инженерных изысканий
Техническое обследование всех видов зданий и сооружений
Геотехнический, гидрологический, геодезический мониторинг
Информационное моделирование
Лазерное сканирование
Наблюдения непосредственно за сооружением начинают с момента начала его возведения и продолжают в течение всего строительного периода. Для большинства крупных сооружений наблюдения проводятся и в период их эксплуатации. В зависимости от характера сооружения, природных условий наблюдения могут быть закончены при прекращении деформаций, а могут продолжаться и весь период эксплуатации.
Лазерное 3D-сканирование ускоряет сбор, визуализацию и регистрацию данных в поле для последующей их обработки в офисе с целью создания традиционных 2D-моделей и цифровых 3D-двойников, обеспечивая предоставление качественных услуг клиентам и открытие новых бизнес-возможностей.
Повышение общей надежности и долговечности зданий и сооружений неразрывно связано с периодической проверкой состояния конструкций. Для этого проводятся обследования различного рода конструкций, с целью установления прочностных характеристик, их надежности, качества использованных строительных материалов, проверка теплотехнических свойств ограждающих конструкций и звукоизоляционных свойств стен, перегородок, перекрытий и прочее.
Геодезические услуги необходимы для проведения анализа конкретной территории для пригодности строительства различных объектов. В противном случае проводить возведение различных построек не рекомендуется, так как есть риски быстрого разрушения.
Инженерные изыскания – это комплекс работ, направленных на изучение условий для строительства, освоения новой территории добычи полезных ископаемых и т.д. Исследования помогают создать благоприятную среду для дальнейшей деятельности. Именно инженерные изыскания предоставляют возможность разработать конструктивные решения относительно типов объектов, их особенностей и допустимости на данной территории.