Наблюдения непосредственно за сооружением начинают с мо­мента начала его возведения и продолжают в течение всего стро­ительного периода. Для большинства крупных сооружений наблю­дения проводятся и в период их эксплуатации. В зависимости от характера сооружения, природных условий наблюдения могут быть закончены при прекращении деформаций, а могут продолжаться и весь период эксплуатации.

