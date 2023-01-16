ООО "ГИС САИНС" — российская компания, предлагающая услуги по следующим направлениям:
Все виды инженерных изысканий
Техническое обследование всех видов зданий и сооружений
Геотехнический, гидрологический, геодезический мониторинг
Информационное моделирование и лазерное сканирование
Компания основана в 2020 году и за это время успешно выполнила более 100 проектов. Наши специалисты имеют ценный опыт, постоянно повышая свои знания и навыки. Наши сотрудники являются выпускниками:
- Московского Государственного Строительного Университета (НИУ МГСУ);
- Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС);
- Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии (МИИГАиК);
- Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Баумана);
Большинство из них состоят в национальном реестре специалистов «НОПРИЗ», и сама компания является членом АСРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» в области ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, а так же СТРОИТЕЛЬНОГО И АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Наши менеджеры всегда на связи, готовые оперативно ответить на ваши вопросы и предоставить надежную поддержку. Мы гарантируем полное понимание каждого этапа работ — это основа для обоснованного и абсолютно прозрачного ценообразования. Весь процесс находится под вашим контролем, позволяя вам спокойно вести работу, зная в деталях, за что и сколько вы платите. Наша цель — обеспечить вам комфорт и прозрачность в каждом взаимодействии, делая ваш опыт максимально удобным и выгодным.
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемки боковых точек – да
Квадрокоптер
Точность измерений – 10-15 см
Дальность полета – 2 км
Время полета – 20 мин
Мобильность
Лазерный сканер
Скорость сканирования – до 500 точек\сек
Точность угловых измерений – 18"
Измеритель прочности бетона
Диапазон измерения прочности – 100 МПа
Диапазон измерения силы – 5-60кН
Тип II (Ø16х35 мм и Ø24х48 мм)
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Точность измерений – 10-15 см
Дальность полета – 2 км
Время полета – 25 мин
Ультразвуковой тестер
База измерений – 150±1
Рабочая частота – 50 кГц
Диапазон юстировки задержки – 2-20 мкс
БПЛА самолетного типа
Точность измерений – 2 мм
Дальность сканирования – 600 м
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемка боковых точек – да
Линейка для расчета ширины трещин на бетоне
Точность измерений – 0.1 мм
Вес – 5 гр
Комплект спутникового GPS/GNSS оборудования
Каналы – 336 шт
Точность – ГОРИЗ :2.5mm + 1ppm ВЕРТ :5mm + 1ppm
Точность – ГОРИЗ :20mm + 1ppm ВЕРТ :25mm + 1ppm (RTK)
Встроенный радиомодем – 7 Вт
Электронный тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)
Маяк для наблюдения за трещинами
Точность измерений – 0.2 мм
Цена деления – 1 мм
Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм
Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм
Сканирующий тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм
Дальность измерения без отражателя – до 800 м
Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г