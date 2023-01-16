GIS Science

О компании

ООО "ГИС САИНС" — российская компания, предлагающая услуги по следующим направлениям:

  • Все виды инженерных изысканий

  • Техническое обследование всех видов зданий и сооружений

  • Геотехнический, гидрологический, геодезический мониторинг

  • Информационное моделирование и лазерное сканирование

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Компания основана в 2020 году и за это время успешно выполнила более 100 проектов. Наши специалисты имеют ценный опыт, постоянно повышая свои знания и навыки. Наши сотрудники являются выпускниками:

- Московского Государственного Строительного Университета (НИУ МГСУ);

- Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС);

- Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии (МИИГАиК);

- Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Баумана);

Большинство из них состоят в национальном реестре специалистов «НОПРИЗ», и сама компания является членом АСРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» в области ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, а так же СТРОИТЕЛЬНОГО И АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Наши менеджеры всегда на связи, готовые оперативно ответить на ваши вопросы и предоставить надежную поддержку. Мы гарантируем полное понимание каждого этапа работ — это основа для обоснованного и абсолютно прозрачного ценообразования. Весь процесс находится под вашим контролем, позволяя вам спокойно вести работу, зная в деталях, за что и сколько вы платите. Наша цель — обеспечить вам комфорт и прозрачность в каждом взаимодействии, делая ваш опыт максимально удобным и выгодным.

Партнеры

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Оборудование

Trimble Dini 0.3

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемки боковых точек – да

Trimble Dini 0.3
DJI Phantom 4PRO+PPK 1

Квадрокоптер

  • Точность измерений – 10-15 см

  • Дальность полета – 2 км

  • Время полета – 20 мин

  • Мобильность

DJI Phantom 4PRO+PPK 1
Trimble X7

Лазерный сканер

  • Скорость сканирования – до 500 точек\сек

  • Точность угловых измерений – 18"

Trimble X7
ПОС-60МГ4.СКОЛ

Измеритель прочности бетона

  • Диапазон измерения прочности – 100 МПа

  • Диапазон измерения силы – 5-60кН

  • Тип II (Ø16х35 мм и Ø24х48 мм)

POS-50MG4
Mavic Air-2

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  • Точность измерений – 10-15 см

  • Дальность полета – 2 км

  • Время полета – 25 мин

Mavic Air-2
UK 1401

Ультразвуковой тестер

  • База измерений – 150±1

  • Рабочая частота – 50 кГц

  • Диапазон юстировки задержки – 2-20 мкс

UK 1401
Trimble GateWing X100

БПЛА самолетного типа

  • Точность измерений – 2 мм

  • Дальность сканирования – 600 м

Trimble GateWing X100
South DL2003-A

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемка боковых точек – да

South DL2003-A
Elcometer

Линейка для расчета ширины трещин на бетоне

  • Точность измерений – 0.1 мм

  • Вес – 5 гр

Elcometer
FOIF A80

Комплект спутникового GPS/GNSS оборудования

  • Каналы – 336 шт

  • Точность – ГОРИЗ :2.5mm + 1ppm ВЕРТ :5mm + 1ppm

  • Точность – ГОРИЗ :20mm + 1ppm ВЕРТ :25mm + 1ppm (RTK)

  • Встроенный радиомодем – 7 Вт

FOIF A80
Sokkia SRX1

Электронный тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)

Sokkia SRX1
Маяк ЗИ

Маяк для наблюдения за трещинами

  • Точность измерений – 0.2 мм

  • Цена деления – 1 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм

Маяк ЗИ
Trimble sx10

Сканирующий тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм

  • Дальность измерения без отражателя – до 800 м

  • Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек

Trimble sx10
УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ