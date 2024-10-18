ЦИМ Нижегородский Кремль

Лазерное сканирование Нижегородского Кремля



Специалисты нашей компании выполнили проект по созданию информационной модели здания с использованием технологии лазерного сканирования. В ходе работ были решены следующие задачи:

- сбор данных о геометрии здания;

- построение трёхмерной модели объекта;

- создание чертежей фасада;

- подготовка документации для реконструкции здания.

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Для сбора данных использовалось современное оборудование, которое позволило получить точные и детальные измерения. Затем данные были обработаны с помощью специального программного обеспечения, что позволило создать трёхмерную модель здания.

Эта модель стала основой для разработки чертежей и планов, а также для анализа состояния конструкций и определения объёмов работ по реконструкции.

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В результате проекта получен полный комплект документации, необходимой для проведения реконструкции здания. Информационная модель позволила точно определить объём работ и материалов, необходимых для реализации проекта. Это помогло оптимизировать расходы и сроки выполнения работ.

Проект был выполнен в установленные сроки и в соответствии с требованиями заказчика. Мы готовы предложить свои услуги и опыт для решения аналогичных задач.





