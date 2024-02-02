Неразрушающий контроль в Москве и России от Гис Саинс

Неразрушающий контроль – это диагностика надежности и основных рабочих характеристик объекта или его отдельных узлов и элементов с сохранением целостности и работоспособности. При этом не нужно демонтировать исследуемый объект или приостанавливать его работу, что позволяет значительно минимизировать расходы и сэкономить время на оценку объекта.
Основная цель неразрушающего контроля — получить данные о скорости деградации характеристик, которые определяют состояние технических устройств, зданий и сооружений, обеспечить своевременность и качество выполнения работ по их обслуживанию и ремонту.
Методы неразрушающего контроля применимы для проведения технических устройств, зданий и сооружений. Различают разные методы неразрушающего контроля с соответствующей областью применения:
Магнитные методы неразрушающего контроля используются при контроле качества сварных швов и основаны на магнитных свойствах материалов.
Магнитный, или магнитопорошковый метод неразрушающего контроля (МНК) является широко используемым инструментомм для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных материалах. Метод основан на взаимодействии магнитного поля с магнитными свойствами материала.
Принцип метода
МНК использует сильные магниты или электромагниты, которые создают магнитное поле в контролируемом материале. Дефекты в материале, такие как трещины, пористость и включения, нарушают поток магнитного поля, создавая области с меньшей магнитной проницаемостью.
Когда на контролируемую поверхность наносится магнитный порошок, он притягивается к областям с меньшей магнитной проницаемостью, накапливаясь вокруг повреждении. Таким образом, визуализируются расположение и направление дефектов.
Применение
Магнитный метод неразрушающего контроля используется для различных задач, включая:
Обнаружение поверхностных трещин, таких как холодные трещины и усталостные трещины
Обнаружение подповерхностных дефектов, таких как пористость и включения
Проверка сварных швов
Исследование штампованных деталей
Обнаружение повреждений в литых изделиях
Преимущества
Высокая чувствительность: МНК очень эффективен для обнаружения даже очень малых поверхностных дефектов.
Точность: Метод позволяет точно определять расположение и ориентацию дефектов.
Переносность: Оборудование для МНК сравнительно портативное и может использоваться на месте контроля.
Простота: Метод относительно прост в использовании и требует минимальной подготовки.
Ограничения
Только ферромагнитные материалы: МНК применим только к ферромагнитным материалам, таким как железо, сталь и никель.
Поверхностные дефекты: Метод в первую очередь обнаруживает поверхностные или подповерхностные дефекты, близкие к поверхности.
Магнитное поле: Сильные магнитные поля, используемые при МНК, могут намагничивать детали, что может создавать проблемы для последующей обработки.
Процесс контроля
Процесс МНК обычно включает следующие шаги:
1. Подготовка поверхности: Удаление краски, ржавчины и других загрязнений с контролируемой поверхности.
2. Намагничивание: Создание магнитного поля в материале с помощью магнитов или электромагнитов.
3. Нанесение магнитного порошка: Распыление тонкого слоя магнитного порошка на контролируемую поверхность.
4. Оценка: Визуальный осмотр и интерпретация скоплений магнитного порошка, которые указывают на наличие дефектов.
5. Демагнитизация: Удаление остаточной намагниченности с детали после контроля.
Интерпретация результатов
Интерпретация результатов МНК требует опыта и знания характерных моделей накопления магнитного порошка. Некоторые общие модели повреждений включают:
Линейные скопления: Указывают на поверхностные трещины или раковины.
Точечные накопления: Могут указывать на пористость или включения.
Расплывчатые накопления: Могут быть вызваны подповерхностными трещинами или включениями.
Вывод
Магнитный (магнитопорошковый) метод неразрушающего контроля является мощным инструментом для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных материалах. Обследование сочетает в себе высокую чувствительность, точность и простоту использования, что делает его ценным инструментом для обеспечения качества и безопасности в различных областях промышленности.
Визуально-измерительный контроль (ВИК) - это неразрушающий метод контроля, используемый для выявления поверхностных дефектов и измерения геометрических параметров изделий и материалов. Он широко применяется в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и строительство.
Принцип работы
ВИК основывается на визуальном осмотре поверхности объекта с помощью различных инструментов, таких как лупы, микроскопы и координатно-измерительные машины (КИМ). Инженеры и техники используют эти инструменты для обнаружения повреждений, таких как трещины, царапины, вмятины, коррозия и другие несоответствия. Кроме того, с помощью ВИК можно измерять геометрические характеристики, такие как толщину, длину, ширину и форму объекта.
Типы дефектов, которые обнаруживает ВИК
ВИК может обнаруживать широкий спектр поверхностных дефектов, включая:
Трещины: Длинные, узкие разрывы в материале
Царапины: Поверхностные повреждения, вызванные трением
Вмятины: Углубления на поверхности, вызванные ударами или давлением
Коррозия: Разрушение материала под воздействием химических веществ или влаги
Посторонние включения: Чужеродные материалы, попавшие в изделие во время изготовления
Преимущественные области применения
ВИК чаще всего применяется для следующих целей:
Проверка качества продукции: Выявление дефектов в готовых изделиях для обеспечения соответствия спецификациям
Контроль производственных процессов: Обнаружение повреждений во время производственных процессов для минимизации отходов
Инспекция оборудования: Выявление признаков износа или повреждения оборудования для планирования технического обслуживания
Исследование материалов: Определение характеристик и свойств материалов путем измерения геометрических параметров и обнаружения дефектов
Оборудование для ВИК
ВИК проводится с использованием разнообразного оборудования, в том числе:
Лупы: Увеличительные устройства, используемые для детального рассмотрения мелких дефектов
Микроскопы: Более мощные увеличительные устройства, используемые для обнаружения очень маленьких дефектов
Координатно-измерительные машины (КИМ): Компьютерные системы, используемые для измерения геометрических параметров с высокой точностью
Преимущества ВИК
ВИК имеет ряд преимуществ, в том числе:
Низкая стоимость: Относительно недорогой способ по сравнению с другими методами неразрушающего контроля
Быстрое и простое выполнение: Инспекции ВИК можно проводить быстро и легко, что делает их эффективным методом на производственных линиях
Неразрушающий: Не повреждает объект, что позволяет проводить многократные осмотры
Многоцелевой: Может использоваться для обнаружения дефектов, а также для измерения геометрических параметров
Визуально-измерительный контроль является ценным методом неразрушающего контроля, используемым для обнаружения поверхностных дефектов и измерения геометрических параметров. Его низкая стоимость, простота выполнения и надежность делают его идеальным для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности. Хотя ВИК имеет некоторые ограничения, его преимущества делают его важной частью процесса обеспечения качества и контроля.
Электрические методы неразрушающего контроля (НК) используют различные электрические свойства материалов для выявления дефектов и оценки их характеристик без повреждения исследуемого объекта.
Принципы работы
Электрические методы НК основаны на следующих принципах:
Кондуктометрия: измерение электропроводности материала для обнаружения изменений в его структуре или наличии повреждений.
Диэлькометрия: измерение диэлектрической проницаемости материала для выявления неоднородностей в его изоляционных свойствах.
Индукционный метод: создание магнитного поля в исследуемом объекте и измерение его изменений, вызванных дефектами или вариациями в толщине.
Вихретоковый метод: генерация вихревых токов в электропроводящем материале и их анализ для обнаружения дефектов на поверхности и под ней.
Области применения
Электрические методы НК широко используются в различных отраслях промышленности, включая:
Авиакосмическую
Транспортную
Строительную
Нефтегазовую
Энергетическую
Они применяются для контроля целостности материалов, обнаружения трещин, коррозии, кавитации, пустот и других дефектов.
Преимущества
Без повреждения: Испытуемый объект не повреждается, что делает метод пригодным для повторных проверок.
Высокая чувствительность: Электрические методы могут обнаруживать очень мелкие дефекты, которые могут быть незаметны при других методах НК.
Мобильность: Некоторые электрические приборы НК портативны, что позволяет проводить проверки на месте.
Автоматизация: Электрические методы НК могут быть автоматизированы для быстрого и надежного контроля больших объемов материалов.
Электрические методы неразрушающего контроля являются мощными инструментами для обеспечения целостности материалов и конструкций, помогая предотвращать отказы и повышать безопасность.
Известный как вихретоковый метод, применяется для неразрушающего контроля электропроводящих материалов. Этот метод использует электромагнитные поля для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов, таких как трещины, коррозия и другие неоднородности.
Принцип работы вихретокового метода основан на индукции вихревых токов в тестируемом объекте путем подачи переменного тока в катушку или зонд. Эти вихревые токи создают собственные магнитные поля, которые взаимодействуют с магнитным полем катушки.
Изменения в электропроводности или магнитных свойствах материала вызывают изменения в вихревых токах. Эти изменения можно обнаружить с помощью датчика или катушки приемника, расположенной рядом с катушкой возбуждения.
Преимущества вихретокового метода:
Безразрушающий и не требует контакта с поверхностью
Высокая чувствительность к поверхностным и подповерхностным дефектам
Возможность автоматизации и проверки больших площадей
Позволяет проводить контроль как ферромагнитных, так и немагнитных материалов
Области применения вихретокового метода:
Инспекция труб, котлов и резервуаров
Проверка сварных швов и листового металла
Обнаружение трещин и коррозии в деталях самолетов и аэрокосмической промышленности
Контроль качества в автомобильной промышленности
Мониторинг состояния мостов и зданий
Электромагнитный метод неразрушающего контроля является ценным инструментом для обнаружения и оценки дефектов в электропроводящих материалах, помогая обеспечить их безопасность, надежность и долговечность.
Электромагнитный метод, также известный как вихретоковый метод, применяется для неразрушающего контроля электропроводящих материалов. Этот способ обследования использует электромагнитные поля для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов, таких как трещины, коррозия и другие неоднородности.
Принцип работы вихретокового метода основан на индукции вихревых токов в тестируемом объекте путем подачи переменного тока в катушку или зонд. Эти вихревые токи создают собственные магнитные поля, которые взаимодействуют с магнитным полем катушки.
Изменения в электропроводности или магнитных свойствах материала вызывают изменения в вихревых токах. Эти изменения можно обнаружить с помощью датчика или катушки приемника, расположенной рядом с катушкой возбуждения.
Преимущества вихретокового метода:
Безразрушающий и не требует контакта с поверхностью
Высокая чувствительность к поверхностным и подповерхностным дефектам
Возможность автоматизации и проверки больших площадей
Позволяет проводить контроль как ферромагнитных, так и немагнитных материалов
Области применения вихретокового метода:
Инспекция труб, котлов и резервуаров
Проверка сварных швов и листового металла
Обнаружение трещин и коррозии в деталях самолетов и аэрокосмической промышленности
Контроль качества в автомобильной промышленности
Мониторинг состояния мостов и зданий
Электромагнитный метод неразрушающего контроля является ценным инструментом для обнаружения и оценки дефектов в электропроводящих материалах, помогая обеспечить их безопасность, надежность и долговечность.
Тепловой метод неразрушающего контроля (НК) использует тепловую энергию для выявления дефектов и несовершенств в различных материалах. Основан на принципе теплового контраста, где повреждения проявляются как точки с отличающейся теплопроводностью.
Принцип работы:
На поверхность проверяемого объекта подается тепловой импульс (например, от лампы накаливания или индуктора).
Тепло распространяется через материал, и его скорость и распределение зависят от теплопроводности.
Области с более высокой теплопроводностью (например, внутренние напряжения) будут быстрее охлаждаться, создавая контраст температуры на поверхности.
Методы теплового НК:
Термография: Визуализация тепловых контрастов с помощью инфракрасных камер.
Акустотермография: Сочетание ультразвука и термографии для обнаружения дефектов в толстых материалах.
Импульсная термография: Использование коротких тепловых импульсов для обнаружения невидимых с поверхности дефектов.
Области применения:
Тепловой метод НК широко применяется в различных отраслях, включая:
Авиация (обнаружение трещин в обшивке самолетов)
Строительство (проверка целостности бетона и изоляции)
Нефтегазовая промышленность (обнаружение дефектов трубопроводов)
Электроника (проверка компонентов на наличие обесточивания)
Преимущества:
Неразрушающий: не повреждает проверяемые материалы.
Быстрый и простой в использовании.
Мобильный и пригодный для полевых испытаний.
Высокая чувствительность к дефектам, таким как трещины, пустоты и коррозия.
В целом, тепловой метод НК является эффективным и надежным способом обнаружения дефектов в различных материалах без их повреждения. Он используется в ряде отраслей, обеспечивая точную и своевременную информацию о состоянии объектов.
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля (УЗ НК) — это специализированная техника, используемая для проверки материалов и конструкций без ущерба их целостности. Этот метод основан на использовании высокочастотных звуковых волн.
Принцип работы
Принцип работы УЗ НК заключается в следующем:
1. Звуковые волны генерируются ультразвуковым преобразователем.
2. Они проходят через исследуемый материал.
3. Звуковые волны отражаются от внутренних дефектов, таких как трещины, расслоения и воздушные карманы.
4. Отраженные звуковые волны улавливаются преобразователем.
Преимущеста
УЗ НК предлагает ряд преимуществ:
Бесконтактный, поэтому не повреждает объект проверки.
Обеспечивает высокую точность определения местоположения и размера дефектов.
Может использоваться для проверки различных материалов, включая металлы, композиты, пластик и бетон.
Может обнаруживать дефекты на большой глубине.
Применение
УЗ НК широко используется в различных областях промышленности, включая:
Аэрокосмическую и автомобильную промышленность для проверки компонентов самолетов и автомобилей.
Нефтегазовую промышленность для проверки трубопроводов и резервуаров.
Строительную промышленность для проверки бетонных конструкций и других элементов.
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля — это ценный инструмент для выявления дефектов в материалах и конструкциях, обеспечивающий безопасную и надежную эксплуатацию.
Может использоваться для диэлектриков и полупроводников.
Радиографический (второе название метода – радиационный). Универсален, поскольку его можно использовать для оценки любых изделий и конструкций (обнаружение повреждений в трубопроводах, сосудах под давлением, коррозии на поверхности резервуаров из металла, сварных швов и других дефектов).
Радиоволновой метод, также известный как неразрушающий контроль (НК), использует радиоволны для проверки материалов без нанесения им повреждений. Этот метод эффективен для проверки диэлектриков и полупроводников.
Принцип работы
Радиоволны высокой частоты направляются на материал. Если материал содержит дефекты, такие как трещины или пустоты, волны будут отражаться или проходить с различной скоростью, создавая неравномерный рисунок. Эти неровности обнаруживаются и отображаются на экране.
Преимущества
Неразрушающий метод, не повреждающий материалы.
Высокая чувствительность к небольшим дефектам.
Возможность проверки глубоких слоев материала.
Подходит для диэлектриков и полупроводников.
Быстрый и эффективный метод.
Капиллярный метод неразрушающего контроля (НДК) широко используется для обнаружения течей и микротрещин в полых конструкциях, таких как трубопроводы, резервуары и другие компоненты.
Суть метода заключается в нанесении на поверхность исследуемого объекта проникающей жидкости, которая проникает в любые имеющиеся отверстия или трещины. Затем поверхность очищается, а наносится проявляющая жидкость, которая впитывает проникающую жидкость, выведенную на поверхность.
Выступившая на поверхности проникающая жидкость указывает на наличие течей или микротрещин. Контрастность между проникающей и проявляющей жидкостями позволяет легко обнаружить даже самые мелкие дефекты.
Преимущества капиллярного НДК:
Неразрушающий характер, не повреждает исследуемый объект
Высокая чувствительность, обнаруживает даже микротрещины
Простота и быстрота выполнения
Низкая стоимость по сравнению с другими методами НДК
Капиллярный метод широко применяется в различных отраслях, включая нефтегазовую, химическую, аэрокосмическую и автомобильную промышленность. Он является важным инструментом для обеспечения безопасности и надежности инженерных систем.
Вибрационный метод - это неразрушающий метод контроля (НК), применяемый в строительстве для оценки состояния строительных конструкций. Он основан на измерении и анализе вибрационных характеристик конструкции.
Принцип работы:
Вибрации создаются с использованием механического вибратора, который прикладывается к конструкции. Вибрации передаются через конструкцию и регистрируются датчиками, расположенными по поверхности.
Анализ результатов:
Вибрационные характеристики конструкции, такие как частота, амплитуда и форма колебаний, анализируются для выявления дефектов или повреждений. Например:
Изменение частоты указывает на изменения жесткости или прочности конструкции.
Неравномерное распределение амплитуды указывает на наличие трещин или пустот.
Отклонения в форме колебаний указывают на деформации или нарушения в конструкции.
Преимущества:
Неразрушающий метод, не требующий повреждения конструкции.
Быстрый и сравнительно недорогой.
Возможность проверки больших площадей за короткое время.
Высокая чувствительность к скрытым дефектам.
Применение:
Вибрационный метод НК широко используется в строительстве для:
Оценки качества бетона и строительных растворов.
Выявления трещин, пустот и других дефектов в плитах перекрытий, стенах и фундаментах.
Определения реакции конструкций на внешние нагрузки (например, сейсмические толчки).
Отрыв со скалыванием - это неразрушающий метод контроля, используемый в строительстве для оценки прочности бетона. Метод основан на принципе отрыва части бетона от его поверхности, что позволяет оценить его прочность на растяжение.
Процедура отрыва со скалыванием включает в себя подготовку плоской поверхности на бетоне и установку на ней пуансона с конусообразным наконечником. Пуансон постепенно вдавливается в бетон с контролируемой силой, пока не произойдет скалывание.
Сила, необходимая для скалывания, измеряется и преобразуется в прочность бетона на растяжение. Связь между силой скалывания и прочностью на растяжение определяется эмпирически для различных классов бетона.
Отрыв со скалыванием предлагает ряд преимуществ:
• Неразрушающий: Метод не наносит повреждений структуре бетона и может быть использован неоднократно на одном и том же участке.
• Точный: Отрыв со скалыванием дает надежные оценки прочности бетона на растяжение в конкретной точке.
• Портативный: Оборудование для отрыва со скалыванием можно легко переносить на строительную площадку.
• Быстрый: Процесс отрыва со скалыванием занимает мало времени и может быть выполнен быстро.
Отрыв со скалыванием имеет важное значение для обеспечения качества бетона в строительных конструкциях. Он используется для:
• Оценки прочности бетона на месте после укладки.
• Мониторинга прочности бетона со временем.
• Обнаружения ослабленных или поврежденных участков бетона.
• Принятие решений о необходимости ремонта или усиления.
Отрыв со скалыванием является ценным инструментом в арсенале специалистов по неразрушающему контролю, обеспечивающим надежную и неинвазивную оценку прочности бетона в строительстве.
Метод отскока — неразрушающий метод контроля, используемый для оценки прочности бетона в конструкциях. Он основан на измерении отскока поршня, ударяющегося о поверхность бетона.
Принцип работы:
Специальный прибор, называемый склерометром, удерживают перпендикулярно поверхности бетона.
Поршень в приборе ударяется о бетон с постоянной силой.
После удара измеряется отскок поршня.
Оценка прочности:
Чем выше прочность бетона, тем меньше отскок поршня. Поэтому измеренный отскок может быть переведен в числовое значение прочности бетона. Существуют корреляционные диаграммы, позволяющие переводить значения отскока в прочность на сжатие бетона.
Преимущества:
Быстрый и простой в использовании.
Неразрушающий, не требует отбора образцов.
Позволяет оценить прочность бетона на месте и в реальном времени.
Может использоваться для оценки однородности и выявления изменений прочности в бетоне.
Метод отскока является ценным инструментом для оценки прочности бетона в строительстве. Он обеспечивает быстрый и неразрушающий способ определить состояние конструкции без ущерба для ее целостности.
Применение методов неразрушающего контроля позволяет: определить фактические параметры объекта, его швов или покрытия (толщину, плотность, однородность); выявить деформации и отклонения в ключевых узлах и деталях; проверить качество сварных швов, а также паяных, резьбовых, разъемных и сварных соединений (стыков); оценить качество лакокрасочных покрытий; обнаружить дефекты различного происхождения, включая коррозию, растрескивание или расслоение; выполнить дефектоскопию оборудования, имеющего длительный срок эксплуатации. Проведение неразрушающего контроля позволяет: свести к минимуму риски аварии и повысить уровень безопасности при эксплуатации оборудования на ОПО; оценить соответствие объекта контроля требованиям НТД; вовремя выявить отклонения от заданных нормативов на различных этапах строительства капитальных объектов; провести количественную и качественную оценку выявленных неисправностей/дефектов и определить степень их опасности. Проверка объекта перед его вводом в эксплуатацию предполагает дополнительные расходы на проведение неразрушающего контроля. Однако он позволит заблаговременно выявить технологические и эксплуатационные дефекты. Затраты на проведение профилактических работ не сравнимы с финансовыми и материальными потерями в случае серьезного инцидента или аварии.
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В результате диагностирования объекта экспертом-дефектоскопистом выдается акт неразрушающего контроля. К акту прилагается протокол, который оформляется по каждому методу неразрушающего контроля.
В протоколе указывается:
Объект контроля;
Использованные для дефектоскопии приборы неразрушающего контроля;
Условия контроля;
Данные эксперта, который проводил неразрушающий контроль.
Далее акт (и все соответствующие протоколы) прилагается к заключению эксперта (например, отображается в заключении экспертизы промышленной безопасности).
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собственное ПО для расчета остаточного ресурса;
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