Визуальный мониторинг зданий и сооружений в Москве | «Gis Science»

Визуальный мониторинг зданий — полный осмотр объекта недвижимости и коммуникационных сетей, в ходе которого выявляются дефекты и аварийные участки. Специалистами также проводится обмер конструкции и фотофиксация повреждений. В результате визуального обследования строения составляется подробной отчет о выявленных недостатках с рекомендациями по их устранению.
Визуальный осмотр зданий является первоначальным этапом более полной технической экспертизы объекта капитального строительства. Такое обследование не требует наличия специального оборудования.
Перед визуальным мониторингом специалистами изучается техническая документация строения, что позволяет выявить наиболее проблемные участки и тем самым сократить общее время работы. На основе документов составляется подробный план осмотра.
В ходе исследования специалистами нашей компании выполняются осмотры:
Выявляются места образования трещин, больших выбоин, искривления рядов кладки. Признаками, указывающими на наличие дефектов, также являются скопление большого количества влаги на стенах.
Помимо визуальных повреждений специалистами определяются соответствие углов между стенами снаружи и внутри здания и места, подверженные промерзанию
Проверяется состояние несущих узлов, элементов водосточной и стропильной системы, изоляционных материалов кровли и кровельного покрытия. Дефектами считаются неплотное прилегание кровельного материала к основанию, наличие пробоин, деформации, вздутия и повреждений других видов
Выявляются трещины, сколы, деформация кладки и облицовки, негерметичность швов и инженерных отверстий, предназначенных для ввода в помещения различных коммуникационных сетей, а также прочность декоративных элементов
Систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и так далее.
При исследовании отдельных частей здания в обязательном порядке проводятся обмеры и фотосъемка. Это позволяет более точно указать места повреждений и снизить риск фальсификации результатов.
Обследование зданий без применения технических средств позволяет быстро составить общее мнение о целостности и прочности конструкции. Такая процедура проводится перед:
приобретением строения в собственность;
заключением договора аренды на длительный срок;
проведением капитального ремонта строения;
перепланировкой;
масштабной реконструкцией или модернизацией строения.
Визуальный мониторинг также требуется:
для определения комплекса мер, направленных на снижение аварийных ситуаций;
для принятия решения о дальнейшей «судьбе» недостроенного здания (полный снос конструкции, возможность выполнения частичного ремонта или продолжения строительства);
для поддержания здания в исправном техническом состоянии. Периодические визуальные осмотры помогают своевременно выявлять и устранять различные дефекты, продлевая срок службы;
для принятия решений о возможности строительства новых объектов в непосредственной близости к исследуемому строению;
для проведения комплексного технического исследования;
для определения перечня и качества выполненных ремонтных работ.
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Результатом визуального мониторинга является подробный технический отчет, в котором отражаются методика проведения исследований, выявленные повреждения и рекомендации по их устранению. К техническому отчету прилагаются:
журнал осмотра с фотоматериалами;
акт регистрации с указанием полного адреса исследуемого объекта, дат проведения осмотра и составления отчета, выявленные дефекты, рекомендации по восстановлению строения и сроки, в течение которых все ремонтные работы должны быть выполнены;
паспорт объекта с итоговыми выводами специалистов.
Наши специалисты выполняют визуальные осмотры зданий в соответствии с требованиями действующих законов и нормативных актов. Мы гарантируем:
заслуженное доверие: наша компания – член Ассоциации «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» и Ассоциации «Объединение изыскателей «Альянс», и мы бережем свою репутацию;
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