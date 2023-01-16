Обследование зданий и сооружений в Москве и России | «Gis Science»

Техническое обследование сооружений — это совокупность мероприятий, который позволяет определить возможность дальнейшего использования строений и выявить образовавшиеся дефекты. На основании проведенных исследований специалистами принимаются решения о проведении ремонта, полной реконструкции здания или его сносе. Объектами исследований являются здания полностью или отдельно коммуникационные сети дома, ограждения или несущие части и так далее. Работа проводится профессиональными специалистами в соответствии с ГОСТ 31937-2011.

Порядок проведения

Техобследование строений проводится в несколько этапов:

Подготовка. Визуальный осмотр. Исследование с помощью специальных инструментов. Камеральная оценка. Выдача техзаключения.

Подготовительный этап

Обследование техсостояния здания или отдельной другой конструкции начинается с изучения технической документации.

Специалистами исследуются проект здания, созданный перед началом строительства, технический паспорт, выданный после ввода строения в эксплуатацию, подробный план каждого этажа, результаты предыдущих обследований и так далее. Дополнительно могут быть запрошены сертификаты качества на материалы, использованные при строительстве или капитальном ремонте, топографический план земельного участка с указанием всех коммуникационных сетей, согласования на переоборудование или перепланировку и так далее. Чем больше информации обобщает и анализирует специалист, тем легче будет выявить наиболее «проблемные» зоны и тем правильнее будет составлен план последующих работ.

Важно! Обязательным результатом начального этапа является разработка и согласование с заказчиком техзадания. Документ должен включать перечень объектов или элементов, подлежащих исследованию, методы проведения измерений, перечень расчетов. В некоторых случаях приходится дополнительно согласовывать порядок доступа специалистов к конструкциям и оборудованию.

Визуальное обследование

Первичный осмотр проводится без применения специальных инструментов. Он позволяет выявить явные проблемы, к которым относятся:

трещины и сколы стен или других конструкций из бетона;

искривления кирпичной кладки;

прогибы балок перекрытия;

искривления или деформация ферм;

повреждения трубопроводных магистралей;

повреждения фундамента и так далее.

Все выявленные дефекты указываются в специальной ведомости. Для подтверждения подлинности к бумажному документу прикладываются фотографии.

Помимо выявления видимых дефектов первичный осмотр позволяет:

уточнить общую и поэтажную схемы здания;

определить места нахождения несущих элементов и коммуникационных систем.

При помощи визуального осмотра можно выявить большое количество дефектов и основные причины их появления. Например, распространение грибка в подвальном помещении при отсутствии видимых протечек водопроводных и канализационных сетей свидетельствует о плохом качестве гидроизоляционного слоя.

Результатом осмотра без применения инструментов также является решение о потребности проведения дальнейших изысканий с применением специальных приборов.

Важно! Если при первичном обследовании обнаружены повреждения, которые снижают прочность, жесткость или устойчивость несущих конструкций, то инструментальное обследование в обязательном порядке.

Процесс работы, Зарядье

Инструментальное обследование

Если на стадии визуального осмотра выявлены серьезные повреждения, то специалисты приступают к более тщательной проверке с применением специального оборудования. Проверка производится как на месте, так и в лаборатории. Специалистами используются ультразвуковой, электромагнитный, радиометрический и другие способы. В рамках комплексного инструментального обследования проводятся:

обмер здания с целью выявления расхождений в геометрии или несоответствия проектной документации;

проверка прочности бетона. Работа выполняется с использованием нескольких методов, что позволяет определить не только прочность, но и такие показатели как однородность и твердость;

проверка уровня влажности внутри помещении. Избыточная влажность может стать причиной преждевременного разрушения конструкций;

поиск и замеры арматуры, при помощи которой укреплены бетонные основания;

обследование фундамента;

исследование почвы вокруг строения;

проверка теплоизоляции, вибрации, шума от внешних источников, коммуникационных сетей и так далее.

Перечень работ по обследованию определяется индивидуально, исходя из целей проведения проверки и результатов визуального осмотра.

Процесс работы, Одинцовский район

Анализ данных

После проведения комплексного тех .обследования специалистами проводятся расчетные работы, позволяющие определить:

износ строения;

общее количество выявленных повреждений и их влияние на безопасность использования здания;

причины образования дефектов и повышения износа. На основе расчетов и итогов разрабатываются рекомендации по ремонту конструкций и ликвидации других выявленных проблем.

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Заключение

Итогом тех. обследования является заключение. Документ оформляется по требованиям, установленным ГОСТ 31937-2011 и содержит:

подробное описание объекта исследования с указанием адреса его местоположения;

результаты исследований и оценку общего технического состояния;

оценку состояния отдельных систем и коммуникаций (газоснабжения, водоснабжения, канализации и так далее);

перечень повреждений и рекомендации по их ликвидации;

обоснование причин, которые привели к образованию найденных дефектов или преждевременному износу.

При необходимости тех. заключение дополняется заданием, на основании которого будут спроектированы мероприятия, направленные на ремонт, переоборудование или модернизацию строения.

Когда проводится тех. обследование?

Комплексное обследование строений производится через 1,5–2 года после ввода здания в пользование и каждые 5 лет для строений, которые преимущественно эксплуатируются в неблагоприятных условиях и 10 лет для других строений.

Внеплановые проверки проводятся:

после крупных аварий или стихийных бедствий;

при выявлении значительных дефектов в процессе эксплуатации;

перед куплей-продажей для оценки общего состояния строения и подведенных коммуникаций;

перед принятием решений о модернизации или реконструкции;

перед возобновлением незавершенного в установленные сроки строительства;

по собственной инициативе владельца.

Проверки также проводятся по предписаниям, выданным соответствующими государственными органами.

Результат обследования

По итогам комплексного тех. обследования специалистами выставляется оценка техсостояния объекта.

Состояние определяется, как:

нормативное. Это означает, что здание может использоваться далее без каких-либо ограничений;

работоспособное. Здание можно эксплуатировать далее, но рекомендуется сократить интервал между плановыми проверками;

ограниченно-работоспособное. Такая оценка выставляется если в ходе исследований обнаружены серьезные дефекты, которые надо устранить. После проведения ремонтных работ здание можно использовать далее с условием проведения внеплановых проверок;

аварийное. Здание запрещено использованию. Дальнейшая судьба строения будет решаться дополнительно.

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Сотрудничество с нашей компании дает заказчикам множество преимуществ. Это:

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быстрота реализации разработанных и согласованных с заказчиком проектов;

выполнение заданий «под ключ». Заказчику надо только утвердить техническое задание и после выполнения работ получить отчет и сопутствующую документацию;

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