GIS Science

Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!
В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!
Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))
Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.
Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.
Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.
Минусы: слабый клиентский менеджер.
Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.
Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.
Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.
Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.