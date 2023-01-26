GIS Science

Отзывы

testimonial-avatar-artem

Артем Будаев

Клиент

Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!

testimonial-avatar-Ilya

Илья Королев

Клиент

В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!

testimonial-avatar-petr

Петр Шестаков

Клиент

Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))

testimonial-avatar-elena

Елена Соколова

Клиент

Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.

testimonial-avatar-denis

Денис Лебедев

Клиент

Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.

testimonial-avatar-ivan

Иван Гришин

Клиент

Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.

Минусы: слабый клиентский менеджер.

testimonial-avatar-larisa

Лариса Титова

Клиент

Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.

testimonial-avatar-nikolay

Николай Красновский

Клиент

Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.

testimonial-avatar-elizaveta

Елизавета Вознесенская

Клиент

Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.

testimonial-avatar-arseny

Арсений Мартынов

Клиент

Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.

Реализованные проекты

kreml1
ЦИМ Нижегородский Кремль
  • BIM моделирование
  • Создание обмерных чертежей
  • Фасадная съемка

Смотреть

view
Гидрографические работы
  • Батиметрическая съемка
  • Геодезический мониторинг
  • Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

Смотреть

Pipes
Выполнение лазерного сканирования
  • Лазерное 3D сканирование
  • Создание обмерных чертежей
  • Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

Смотреть

monArch
Проведение высокоточных измерений на производстве
  • Геодезические услуги
  • Техническое обследование
  • Наблюдение за деформациями
  • Геодезический мониторинг

Смотреть

GSM5
Создание обмерных чертежей и инженер-геодезический изыскания на объекте "Госфильмофонд России"
  • Техническое обследование
  • Лазерное 3D сканирование
  • Фасадная съемка
  • Топографическая съемка

Смотреть

Подземный паркинг Зарядье, г. Москва
Техническое обследование, составление обмерных чертежей и 3D модели
  • Обследование зданий и сооружений
  • Создание обмерных чертежей
  • BIM моделирование

Смотреть

г. Воскресенск
Проведение комплексного технического обследования
  • Обследование зданий и сооружений

Смотреть

г. Сочи
Наземное лазерное сканирование
  • Наземное Лазерное 3D Сканирование (НЛС)

Смотреть

Ленинградская область
Выполнение инженерно-геодезических изысканий
  • Геодезический мониторинг

Смотреть

Село Орта-Стал
Геотехнический и геодезический мониторинг
  • Геодезический мониторинг
  • Геотехнический мониторинг

Смотреть

Похожие услуги