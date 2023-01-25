Мы рады представить вам наш широкий спектр услуг в области инженерных изысканий, обследований и мониторинга зданий и сооружений. Проводим наземное и воздушное лазерное сканирование ландшафта и строений, батиметрическую съемку дна озер, рек, морей. Подготавливаем всю необходимую документацию перед началом строительства объекта. Выполняем лабораторные испытания грунтов, неразрушающий контроль, обследования для новых и старых объектов. Наша команда профессионалов с богатым опытом гарантирует высокое качество выполнения работ и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наши специалисты применяют современные технологии, включая 3D лазерное сканирование, что позволяет эффективно решать задачи любой сложности. Мы акцентируем внимание на точности и надежности получаемых данных, что способствует принятию обоснованных решений в процессе проектирования и эксплуатации объектов.
С офисом в Москве мы охватываем всю территорию России, готовые предложить вам услуги, соответствующие самым высоким стандартам. Доверьтесь «Gis Science» — мы с удовольствием поможем вам в реализации ваших проектов!
На переднем крае цифровой революции в мире строительства укоренились программные продукты, позволяющие производить проектные работы в единой экосистеме - BIM среда или ТИМ .В связи с Федеральным законом от 27.06.2019г.N 151-ФЗ о применении информационного моделирования это становится актуальнее день ото дня.
Наша компания активно использует и внедряет комплексные решения в этой сфере.
Присоединяйтесь к нам на пути к успеху и инновациям в цифровом мире строительства и проектирования!
Заказывали техническое обследование нашего здания гостиницы в городе, Новосибирск, расположенного на улице Солнечной. Огромное спасибо бурильщикам, за скорость и чистоту. Отдельная благодарность Ольге, за терпение, проявленное при прохождении экспертизы.
Обратились в компанию для выполнения геологических изысканий на участке под строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ. Результаты испытаний грунта и геологических условий помогли нам определить оптимальные строительные решения. Благодарим за качественную работу!
Наша компания заказала инженерно-геодезические изыскания под проектирование нового завода на территории 3-её пром. зоны в городе Салехард. Работа была выполнена качественно, но немного не в срок)))
Спасибо ребятам, обратились к ним за экологией. Все отлично!
Мы сотрудничали с командой по информационному моделированию. За месяц все было готово. Сейчас активно проектируем.
В процессе реконструкции исторического здания нам потребовалось лазерное сканирование. Команда специалистов провела работу быстро и качественно, предоставив нам точные данные для проектирования и реставрации. Очень довольны результатом!
Заказывали техническое обследование для здания школы. Успешно сделали проект реконструкции, на основании полученных рекомендаций. г. Калининград.
Выражаем огромную благодарность команде геологов. За оперативную работу. Работали по объекту в городе Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург, при прокладке путепроводов.
Уже 5 лет с вами работаем и первый раз пишем отзыв :D. Спасибо Василию и Андрею, за грамотный подход к работе. Всегда приятно иметь с вами дело.
Обратилась в вашу компанию за услугой инженерных изысканий. Все хорошо. Быстро, но как мне кажется – дороговато.
Выполняли техническое обследование по причалу в г. Выборг. К вам обращались за геомониторингом – быстро, точно, слаженно. Спасибо команде геодезистов и их руководителю, за быстрые разъяснения всех процессов, а также за качественный подход к работе.
Минусы: слабый клиентский менеджер.