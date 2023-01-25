На переднем крае цифровой революции в мире строительства укоренились программные продукты, позволяющие производить проектные работы в единой экосистеме - BIM среда или ТИМ .В связи с Федеральным законом от 27.06.2019г.N 151-ФЗ о применении информационного моделирования это становится актуальнее день ото дня.

Наша компания активно использует и внедряет комплексные решения в этой сфере.

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