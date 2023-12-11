На этом этапе осуществляется сбор и анализ Важнейший и ключевой этап — топографическая съемки.
Разведка местности;
Сгущение исходной сети;
Закрепление на местности пунктов опорной, съемочной сети;
Съемка ситуации с нанесением основных элементов территории;
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г
Сканирующий тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм
Дальность измерения без отражателя – до 800 м
Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек
Маяк для наблюдения за трещинами
Точность измерений – 0.2 мм
Цена деления – 1 мм
Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм
Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм
Электронный тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемки боковых точек – да
Сканирующий тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм
Дальность измерения без отражателя – до 800 м
Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек
Маяк для наблюдения за трещинами
Точность измерений – 0.2 мм
Цена деления – 1 мм
Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм
Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм
Электронный тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемки боковых точек – да
Сканирующий тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм
Дальность измерения без отражателя – до 800 м
Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек
Маяк для наблюдения за трещинами
Точность измерений – 0.2 мм
Цена деления – 1 мм
Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм
Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм
Электронный тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)
Данная настройка работает в том случае, когда элементы занимают только одну строку. В случае с "
yes" карточки занимают всю ширину.
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемки боковых точек – да
Электронный тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)
В случае с "
no" карточки имеют ширину, указанную в
expected card width
Буровая установка на Базе "Урал"
Глубина бурения – от 80 м
Проходимость – 5
АВД – А41Г
Цифровой нивелир
Точность измерений – 0.3 мм
Дальность измерений – 50 м
Режим съемки боковых точек – да
Сканирующий тахеометр
Угловая точность – 1"
Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм
Дальность измерения без отражателя – до 800 м
Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек