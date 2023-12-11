GIS Science

Инжиниринговая компания: Изыскания, Обследования и Мониторинг

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Demo Centered Cards

Полевые работы(Топосъёмка)

На этом этапе осуществляется сбор и анализ Важнейший и ключевой этап — топографическая съемки.

  • Разведка местности;

  • Сгущение исходной сети;

  • Закрепление на местности пунктов опорной, съемочной сети;

  • Съемка ситуации с нанесением основных элементов территории;

УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ
Trimble sx10

Сканирующий тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм

  • Дальность измерения без отражателя – до 800 м

  • Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек

Trimble sx10
Маяк ЗИ

Маяк для наблюдения за трещинами

  • Точность измерений – 0.2 мм

  • Цена деления – 1 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм

Маяк ЗИ
Sokkia SRX1

Электронный тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)

Sokkia SRX1

Demo Tiled Cards

УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ
Trimble Dini 0.3

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемки боковых точек – да

Trimble Dini 0.3
Trimble sx10

Сканирующий тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм

  • Дальность измерения без отражателя – до 800 м

  • Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек

Trimble sx10
Маяк ЗИ

Маяк для наблюдения за трещинами

  • Точность измерений – 0.2 мм

  • Цена деления – 1 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм

Маяк ЗИ
Sokkia SRX1

Электронный тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)

Sokkia SRX1

Demo Tiled Cards (Stretch last row)

УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ
Trimble Dini 0.3

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемки боковых точек – да

Trimble Dini 0.3
Trimble sx10

Сканирующий тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм

  • Дальность измерения без отражателя – до 800 м

  • Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек

Trimble sx10
Маяк ЗИ

Маяк для наблюдения за трещинами

  • Точность измерений – 0.2 мм

  • Цена деления – 1 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Х -15+20 мм

  • Диапазон наблюдений по оси Y -15+20 мм

Маяк ЗИ
Sokkia SRX1

Электронный тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)

Sokkia SRX1

Single Row Stretch

Данная настройка работает в том случае, когда элементы занимают только одну строку. В случае с "yes" карточки занимают всю ширину.

Demo Single Row Stretch [yes]

УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ
Trimble Dini 0.3

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемки боковых точек – да

Trimble Dini 0.3
Sokkia SRX1

Электронный тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ± (3 + 2 х 106 х D)

Sokkia SRX1

В случае с "no" карточки имеют ширину, указанную в expected card width

Demo Stretch Single row [no]

УРБ ЗАЗМ

Буровая установка на Базе "Урал"

  • Глубина бурения – от 80 м

  • Проходимость – 5

  • АВД – А41Г

УРБ ЗАЗМ
Trimble Dini 0.3

Цифровой нивелир

  • Точность измерений – 0.3 мм

  • Дальность измерений – 50 м

  • Режим съемки боковых точек – да

Trimble Dini 0.3
Trimble sx10

Сканирующий тахеометр

  • Угловая точность – 1"

  • Линейная точность – ±(1+1.5 мм/км х D) мм

  • Дальность измерения без отражателя – до 800 м

  • Скорость сканирования – до 26 500 точек\сек

Trimble sx10